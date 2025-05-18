Teknoloji için özel banka kurulsun! Yapay zekâda yol haritası belirleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 02:20 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 02:21 - Güncelleme:

Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu yeni teknolojileri fonlamak için teknoloji bankası kurulması önerisinde bulundu. Ayrıca yapay zekâda etik komisyonunun şart olduğu belirtildi.

ESMA ALTIN - Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, Türkiye’nin yapay zekâ politikalarına yön verecek nitelikte bir rapor hazırlıyor. Komisyon çalışmalarının çıktılarından oluşacak raporun, haziran ayında meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Türkiye’nin yapay zekâ konusundaki mevcut durumunun ortaya konulmasını, bu anlamda yeni stratejiler geliştirilmesini hedefleyen raporda teknoloji bankasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. İlgili Haber Microsoft'un kirli yüzü ortaya çıktı! Yapay zekayı Gazze'de katliam için alet ettiler Şimdiye kadar şu önerilere yer verildi: Algoritmik şeffaflık konusunda kanuni düzenleme yapılmalı.

Okul eğitiminin ilk yıllarından itibaren yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilmeli.

Yapay zekâ konusunda ihtisaslaştırmayı artırmak için bir akademi oluşturulmalı.

Yerli bulut çalışması hız kazanmalı.

Bakanlık düzeyinde dijital dünya, dijital ekonomi ve yapay zekâyı birleştiren bir üst kurul kurulmalı.

Teknoloji geliştirme faaliyetleri için bir fonlama ya da teknoloji bankası oluşturulmalı.

Kişisel verilerle ilgili AB Genel Veri Koruma Tüzüğü uyum çalışmaları hızlandırılmalı, Türkiye’nin de ‘genel veri’ tanımını oluşturması sağlanmalı.

Projelerin doğru yönlendirilmesi, patentin ürüne dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılması konusunda eksiklikleri gidermek için karar destek sistemleri geliştirilmeli.

Yapay zekâ ekosistemi geliştirilmeli, bunun altında tarım, sağlık, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, tekstil, otomotiv gibi kümeler oluşturulmalı.

Start-up’ları (sıfırdan ürün ya da hizmet geliştirme) destekleyecek fonlara, geri ödeme mekanizmalarına, kamu-özel bankalarla birlikte oluşturulacak risk fonlarına öncülük eden bir üst yapı tesis edilmeli.

Bir ürünün, bir çıktının yapay zekâ ürünü olup olmadığı konusunda damgalama yapılmalı.

Cumhurbaşkanlığının bünyesinde yapay zekâ konusunda bir etik komisyon kurulmalı.

Yapay zekâ teknolojilerinde muhtemel ayrımcılıkları engellemek için eşitlikçi, hakikatlere dayanan yapay zekâ veri kümesi geliştirilmeli.

Bütün kamu ve özel yapay zekâ sistemlerinde toplumsal etkilerin önceden değerlendirilmesi sağlanmalı. Hukuki koruma mekanizmaları güçlendirilmeli.

Hatalı kararların iptali ve zararların tazmin edilmesi için etkili başvuru yolları oluşturulmalı.

Halkın yapay zekâ teknolojilerine eşit erişimi için gerekli ekonomik ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilmeli.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak