Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barcelona'da Lamine Yamal depremi: O maçları kaçıracak

Barcelona'da Lamine Yamal depremi: O maçları kaçıracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barcelona&#039;da Lamine Yamal depremi: O maçları kaçıracak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katalan devi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak.

Barcelona'da geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen 18 yaşındaki genç yetenek Lamine Yamal, bir kez daha sahalardan uzak kalacak.

LaLiga'daki Real Sociedad maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da forma giyen Lamine Yamal'ın kasık bölgesindeki sakatlığı devam ediyor.

2-3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Lamine Yamal, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

O MAÇLARI KAÇIRACAK

Barça'nın Sevilla ile oynayacağı mücadele forma giyemeyecek olan Yamal, İspanya Milli Takımı'nın Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da yer almayacak.

Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Lamine Yamal, 2 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'deki USC üniversitesi İsrail'e askeri destek için onlarca kadavra sattı! Karşılığında yüzbinlerce dolar alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan Şaş'tan Galatasaraylı yıldız için ayrılık iddiası: Burada durmaz, tutamazlar - SporGalatasaraylı yıldız için ayrılık iddiasıBulgaristan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Listede tanıdık isim - SporBulgaristan'ın Türkiye maçı kadrosu: Listede tanıdık isimDursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Alışık olduğumuz yer - SporÖzbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Alışık olduğumuz yerFormula 1'de sıradaki durak Singapur: Şampiyonluk mücadelesinde son durum - SporF1'de yeni durak Singapur: Şampiyonluk yarışında son durumArne Slot'tan Galatasaray maçı tepkisi: Sanki hayatının en sert darbesiydi! - SporLiverpool cephesinden Galatasaray maçı tepkisi: KaybetmezdikBeşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi son idmanda takımla çalıştı - SporDev derbi öncesi Abraham gelişmesi: İşte son durumu...
Sonraki Haber Yükleniyor...