Barcelona'da Lamine Yamal depremi: O maçları kaçıracak
Katalan devi Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak.
Barcelona'da geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen 18 yaşındaki genç yetenek Lamine Yamal, bir kez daha sahalardan uzak kalacak.
LaLiga'daki Real Sociedad maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da forma giyen Lamine Yamal'ın kasık bölgesindeki sakatlığı devam ediyor.
2-3 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
İspanyol basınında yer alan habere göre; Lamine Yamal, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
O MAÇLARI KAÇIRACAK
Barça'nın Sevilla ile oynayacağı mücadele forma giyemeyecek olan Yamal, İspanya Milli Takımı'nın Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında da yer almayacak.
Barcelona'da bu sezon 5 maçta süre bulan Lamine Yamal, 2 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.
