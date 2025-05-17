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Microsoft'un kirli yüzü ortaya çıktı! Yapay zekayı Gazze'de katliam için alet ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Microsoft&#039;un kirli yüzü ortaya çıktı! Yapay zekayı Gazze&#039;de katliam için alet ettiler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, Gazze'deki saldırılar sırasında İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut bilişim hizmetleri sağladığını itiraf etti. Şirketin blog sayfasında yayımlanan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail hükümetine acil durum desteği sağlandığı açıkça kabul edildi.

Microsoft, İsrail ordusuna gelişmiş yapay zeka ve bulut bilişim hizmetleri sağladığını itiraf etti. Şirketin blog sayfasında yayımlanan açıklamada, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail hükümetine destek verildiği açıkça kabul edildi.

ESİRLERİN YERİNİN TESPİTİ İÇİN TEKNOLOJİ DESTEĞİ

Microsoft'un yaptığı açıklamada, bazı durumlarda ticari anlaşmaların şartlarının ötesinde İsrail'e özel erişim sağlandığı belirtildi. Şirket, esirlerin kurtarılması amacıyla İsrail hükümetine sınırlı acil durum desteği sunduğunu ifade etti.

Soykırıma verilen destekler arasında yapay zeka modelleri, Azure bulut hizmetleri, dil çevirisi ve istihbarat analizi yer alırken, İsrail ordusunun teknolojileri tam olarak nasıl kullandığına dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

"GÖZETİM ALTINDA DESTEK SAĞLANDI"

Microsoft, bu teknolojik desteğin "önemli ölçüde gözetim altında" sağlandığını ve Gazze'deki sivillerin mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterildiğine inandığını belirtti. Ancak, şirketin bu desteği verirken nasıl bir denetim mekanizması kurduğu açıklanmadı.

Electronic Frontier Foundation (EFF) yöneticisi Cindy Cohn, Microsoft'un bu açıklamasıyla birçok soru işareti doğurduğunu ve İsrail ordusunun yapay zeka modellerini hükümet sunucularında nasıl kullandığına dair cevapların verilmediğini vurguladı.

İÇ İNCELEME BAŞLATILDI

Microsoft, çalışanların endişeleri ve basında çıkan haberler sonrasında iç inceleme başlattığını ve "ek bilgi toplama" amacıyla harici bir firmayı görevlendirdiğini açıkladı. Ancak, dış firmanın kimliği veya hazırlanan raporun içeriği hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Şirketin, İsrail ordusunun kullanımını takip edip etmediği ya da iletişimde bulunup bulunmadığı soruları da cevapsız bırakıldı.

"PR ÇALIŞMASI MI?"

Ekim 2024'te, Gazze'de öldürülen Filistinliler için şirket merkezinde etkinlik düzenlenmesine yardımcı olduktan sonra işten çıkarılan eski Microsoft çalışanı Hossam Nasr, bu açıklamanın aslında çalışanların endişelerini gidermek değil, "İsrail ordusuyla ilişkiler nedeniyle zedelenen imajlarını aklamak için bir PR çalışması" olduğunu savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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