Tiranda gülümseten görüntüler! Liderlerin yapay zekayla oluşturulan bebeklik görüntüleri yayınlandı

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi'nin açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6. Zirvesi gerçekleştiriliyor.

Zirve kapsamında Avrupa'nın 27 ülke lideri zirve için Tiran'da bir araya geliyor. Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı.

Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulan bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜLÜMSEYEREK İZLEDİ

Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapay zeka ile oluşturulan bebeklik görüntüsünü gülümseyerek izledi.

Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihî şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi. Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.