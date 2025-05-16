Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar: Bu fırsat heba edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar: Bu fırsat heba edilmemeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuştu. İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerini işaret eden Erdoğan "İlk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Bu fırsat heba edilmemeli" dedi.

Bu sabah Arnavutluk'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Adil, kapsayıcı küresel sisteme ihtiyaç var. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi alanlarla bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz.

İş birliği ve ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz. Türkiye, Avrupa için kritik önemde. 

Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

"UKRAYNA'DA BARIŞ FIRSATI HEBA EDİLMEMELİ"

Sayın Trump, Putin ve Zelenskiy'le ayrı ayrı görüştük. Sayın Macron ve Meloni de beni aradılar. Dün Ankara'da Zelenskiy'le de görüşmemizin ardından teknik görüşmelere başlama kararı aldık. İlk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Şu anda İstanbul'da Dışişleri Bakanımın öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Bu fırsat heba edilmemeli... Ukrayna'da silahların susması için kritik bir dönemdeyiz. Barışın tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının kapanmaması için buradaki tüm ortaklarımızın desteği şart. Türkiye üzerine düşenleri yapmaya devam edecek.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMA 'DUR' DEMEK ZORUNDAYIZ"

Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz.

Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Lüks villalar, oteller, kanallar... İbrahim Tatlıses'in serveti çok konuşulmuştu! Dikkat çeken miras açıklaması geldiTrump'tan dünyanın konuştuğu kararı ile ilgili açıklama: İsraillilere fikrini sormadım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Depremden kaçtı, Osmaniye'de sele yakalandı! "Evin içi bir anda su doldu" - GündemDepremden sonra bir felaket daha yaşadıGazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı - GündemEv hapsindeydi! İsmail Saymaz ile ilgili yeni kararTiran'da dikkat çeken an! Erdoğan, Aliyev'i çağırdı, Paşinyan da sohbete dahil oldu - GündemAliyev'i çağırdı, Paşinyan da sohbete dahil olduDolmabahçe'de ilginç görüntü! Anlaşma sağlanması için dua etti - GündemAnlaşma sağlanması için dua ettiMSB'den DEM Parti'li Bakırhan'ın 'korucu' açıklamasına cevap - GündemMSB'den 'korucu' açıklamasıKarşılamaya damga vuran ayakkabılar! Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce kendini tutamadı - GündemKarşılamaya damga vuran ayakkabılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...