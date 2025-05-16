Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar: Bu fırsat heba edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde konuştu. İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerini işaret eden Erdoğan "İlk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Bu fırsat heba edilmemeli" dedi.

Bu sabah Arnavutluk'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Adil, kapsayıcı küresel sisteme ihtiyaç var. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi alanlarla bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz.

İş birliği ve ortak eylem ruhuyla hareket etmeliyiz. Türkiye, Avrupa için kritik önemde.

Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart.

"UKRAYNA'DA BARIŞ FIRSATI HEBA EDİLMEMELİ"

Sayın Trump, Putin ve Zelenskiy'le ayrı ayrı görüştük. Sayın Macron ve Meloni de beni aradılar. Dün Ankara'da Zelenskiy'le de görüşmemizin ardından teknik görüşmelere başlama kararı aldık. İlk kez akan kanı durdurma noktasında önemli bir fırsat penceresi aralandı. Şu anda İstanbul'da Dışişleri Bakanımın öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Bu fırsat heba edilmemeli... Ukrayna'da silahların susması için kritik bir dönemdeyiz. Barışın tesisi için Ukrayna ve Rusya arasında diyalog kanallarının kapanmaması için buradaki tüm ortaklarımızın desteği şart. Türkiye üzerine düşenleri yapmaya devam edecek.

"GAZZE'DEKİ KATLİAMA 'DUR' DEMEK ZORUNDAYIZ"

Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş insani felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Ateşkesin tesisi için Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz.

Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır."