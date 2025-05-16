Tiran'da dikkat çeken an! Erdoğan, Aliyev'i çağırdı, Paşinyan da sohbete dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için Tiran'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yanına çağırdığı ve sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet ettiği anlar dikkat çekti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan ve 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin yapılacağı Opera Binası'na geçti.

ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE SAMİMİ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. İlk olarak Aliyev’i yanına çağıran Erdoğan, daha sonra Paşinyan’ın da dahil olmasıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.