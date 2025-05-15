Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB hizmet şeref belgesi ve plaket töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"TOBB plaket töreni gizli kahramanlara bir vefa borcudur. TOBB delegesi olarak hizmet şeref belgesi almaya hak kazanan üyeleri yürekten tebrik ediyorum. Plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB’a hizmet etmedi, bu ülkeye gönül verdi, vizyon kattı, bu milletin refahı için ter döktü.

Gayretin, fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine Türkiye’nin büyümesine katkı yaptıkları için şükranlarımı iletiyorum.

Şu hususu bir kere daha büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. TOBB camiası olarak Türkiye'nin son çeyrek asrına lahitsiniz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini siz biliyorsunuz. Bugün her alanda ileriye giden bir Türkiye ortaya çıktı. 23'üncü yılına giden bu yolculukta sizlerle daima dayanışma içinde olduk.

Türkiye'nin her alanındaki başarılarına birlikte imza attık. Turizmde 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik. İş dünyamızı dünya pazarlarına sizlerle açtık. Ne yaptıysak birlikte başardık. Bugün TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var, ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor, kayıtlı istihdamın yüzde 71'i sizlerin çatısı altında.

İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik. Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen onbinlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak.

Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bir ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da bir mutabakat imzalandı. Savunma sanayi alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim.

Dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk 3 oda sisteminden biri haline gelmenizle de iftihar ediyoruz. Depremzedelerin tekrar konutlara kavuşabilmesi için en büyük destek TOBB'tan geldi. Ülkemize 104 milyar dolar üzerinden maliyeti olan bu felaketin altından kalkıyoruz. 200 bine yakın konutun anahtarlarını teslim ettik. Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmaları 7/24 sürüyor. Sene sonunda 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem bölgesinin ihyası en öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek.

23 yıl boyunca beraber çok çalıştık, 2023 hedeflerine beraber ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik, bunun için her zaman ileriye bakıyoruz. Bu ülkeye eser kazandırmanın sevincini ve haklı kıvancını kalbimizin derinliklerde hissediyoruz.

TOBB'u ülkemizin en saygın kurumlarından biri olarak görüyoruz. Ekonominin sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşmasında, belirsizliklerin ortadan kaldırılmasında, iş dünyamızın önünü görebilmesinde sizlerin yapıcı yol gösterici politikalar üretmesi büyük önem taşıyoruz. bilhassa terörsüz Türkiye hedefine ulaşmada sizlerin desteği kritik öneme sahip.

41 yılda 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik, 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Terörün doğrudan maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör sadece terör olarak kalmadı, terör üzerinden farklı sektörler türedi. Terör meselesi üzerinden siyasi istismar yapanlar oldu. Türkiye terör baronlarının istismarına da maruz kaldı. Merhum Özal döneminde cesur adımlar atıldı ancak içeriden ve dışarıdan sabotajlarla bu girişimler engellendi. Birçok annenin yüreğine ateş düştü, Türk Kürt kardeşliği büyük yaralar aldı. Ülkemizi ve Kürt kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak için çok fazla çaba verdik.

Adına sessiz devrim dediğimiz tarihi adımlar attık, terör örgütünün beslenme alanlarını kuruttuk. Biz bu süreçte şunu da gördük, terör örgütü kanlı eylemler yaparken içeride muhalefet iktidarı yıpratmak için bu saldırıları acımasızca kullandı. Terör belasından kurtulma umudu doğunca da bunlar çözmesinde gerekirse terör devam etsin diyenler çıktı. Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin diyenler gibi bize de Türkiye'de terörü bu iktidar bitireceğine devam etsin diyenler çıktı.

15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü terör örgütü çıkıyor, kendini feshettiğini silah bırakacağını açıklıyor, bir ihanet sayfasının tamamen kapanması için bir pencere aralanıyor, vatandaşlarımız terörden kurtuluyoruz diyerek sokaklarda sevinç halayları çekiyor, birileri karalar bağlamış durumda. Neredeyse terör örgütüne yalvarıp bizi bırakıp gitme diye ağlayacaklar.

Bayrağımız, toprak bütünlüğümüz ve resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir."

Ayrıntılar geliyor...