Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik sözler: Biz terörü, şiddeti terk edene suhuletle yaklaşırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye'nin pozisyonu nettir. Biz terörü, şiddeti terk edene suhuletle yaklaşırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında açıklamalarda bulundu.

"Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederse çok güçlü olurlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıştıran değil birleştiren olacaklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye'nin pozisyonu nettir. Biz terörü, şiddeti terk edene suhuletle yaklaşırız. Yanlışta ısrar edenle de mücadeleden geri adım atmayız." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi sona erdi

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Merkez üssü Konya Kulu olan 5,2 büyüklüğündeki depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış, tesadüfen çıkmış bir kadro, öyle bir teşkilat asla değiliz. Ortak bir hedefimiz, her şeyden öte ortak bir davamız var. Biz AK Parti'nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık. Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 100 yıl 200 yıl önce başlamadı. Şu salondaki kadro İstanbul surları önünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana sahip yürekli bir kadrodur.

Biz bu yola millet uğruna, vatan uğruna yanmak için çıktık. Şimdi bizim teşkilatımızın her bir mensubu şöyle bir şuurda olacak, biz önce büyük bir milletin mensuplarıyız. Sonra büyük bir teşkilatın mensuplarıyız. Her birimizde bu şuur ve özgüven olacak. Biz özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun. Size bakanlar sizden cesaret alacak. Her birinizden bu hassasiyetle omuzlarınızda taşıdığınız ağır yükün bilinciyle hareket etmenizi bekliyorum. Sizlerle zorlu mücadelede yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

"BİRBİRİMİZE DÜŞTÜĞÜMÜZDE ZAYIFLADIK, BÜYÜK ACILAR YAŞADIK"

Tüm insanlığın göz bebeği olan bu coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte var olmuş, birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Türk, Kürt ve Arap'ı çözülmez şekilde birbirine bağlamıştır. Birbirimize düştüğümüzde zayıfladık, büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız çok iyi biliyor. Bunu emperyalistler gayet iyi biliyor. Böl, parçala, yönet. Asırlardır bu kirli oyunları oynamayı çok iyi biliyorlar. Aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim farkında olmadıklarımızın onlar farkında.

"KARDEŞLİĞİMİZE PUSU KURMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Onlar çok iyi biliyorlar ki Türk, Kürt, Arap birlikte hareket ederse çok güçlü olurlar. Bunu engellemek için her yola başvuruyorlar. Zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Yaşanan onca acıya rağmen bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin oyununa gelenler oldu. Bugün bile aldananların olduğunu görüyoruz. Kardeşliğimize pusu kurmaya devam ediyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kürt'ü Türk'ten ayırırsan, yalnız kalır ve yutarlar. Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır zayıflar. Onun içinden ayrıştıran değil, birleştiren olacağız.

"BİZ TERÖRÜ, ŞİDDETİ TERK EDENE SUHULETLE YAKLAŞIRIZ"

Başkaları ne yaparsa yapsın, biz inadına kardeşliği savunacağız. Bölücü terör örgütü kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını açıkladı. Silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Türkiye'nin pozisyonu nettir. Biz terörü, şiddeti terk edene suhuletle yaklaşırız. Yanlışta ısrar edenle de mücadeleden geri adım atmayız. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir. Bugün her bakımdan çok daha güçlüyüz.

Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde soru işareti kalmayacak şekilde Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız. Bizim ve yetkili arkadaşlarımızın çizdiği çerçevede ne için uğraştığımızı insanımıza izah edeceksiniz. Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar karşısında da milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız.