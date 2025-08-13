İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçe ve mahallesinde 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
İzmir elektrik kesintisi listesi sorgulanıyor. 13-14 Ağustos 2025 tarihinde İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri, birçok ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek.
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçe etkilenecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İzmir'in Menderes, Aliağa, Buca, Bergama, Çeşme, Tire, Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Menemen, Beydağ, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Bayraklı, Seferihisar, Çiğli ve Gaziemir ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek.
GEDİZ Elektrik 13-14 Ağustos 2025 İzmir elektrik kesintilerinin saat kaçta geleceği hakkında detaylı bilgi verdi.
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dedebaşı ( 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/4. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. ) ve Fikri Altay ( 6184. Sk. Erdoğan Akkaya 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235/1. Sk. 6235. Sk. 6231. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195. Sk. 6184/2. Sk. ) mahallelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
Kesinti ID : 3456885
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/4. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )
Kesinti ID : 3456890
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fikri Altay ( 6184. Sk. Erdoğan Akkaya 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235/1. Sk. 6235. Sk. 6231. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195. Sk. 6184/2. Sk. )
14 Ağustos Perşembe 2025 günü ise Karşıyaka'nın Bahriye Üçok ( 1826/3. Sk. 1835/1. Sk. 1836. Sk. 1879/1. Sk. Berrin Taşan Sk. 1763/1. Sk. ) ve Bostanlı ( 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. Nebil Susup Sk. ) bölgelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
Kesinti ID : 3460278
Saat : 8:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1826/3. Sk. 1835/1. Sk. 1836. Sk. 1879/1. Sk. Berrin Taşan Sk. 1763/1. Sk. )
Kesinti ID : 3460280
Saat : 8:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. Nebil Susup Sk. )
13-14 AĞUSTOS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
