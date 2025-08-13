Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik&#039;ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir&#039;de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. GEDİZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçe ve mahallesinde 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İzmir elektrik kesintisi sorgulama...

İzmir elektrik kesintisi listesi sorgulanıyor. 13-14 Ağustos 2025 tarihinde İzmir genelinde planlı elektrik kesintileri, birçok ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek.

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçe etkilenecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte cevabı...

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir'in Menderes, Aliağa, Buca, Bergama, Çeşme, Tire, Güzelbahçe, Karaburun, Ödemiş, Menemen, Beydağ, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Bayraklı, Seferihisar, Çiğli ve Gaziemir ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. 

GEDİZ Elektrik 13-14 Ağustos 2025 İzmir elektrik kesintilerinin saat kaçta geleceği hakkında detaylı bilgi verdi. 

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

KARŞIYAKA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dedebaşı ( 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/4. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. ) ve Fikri Altay ( 6184. Sk. Erdoğan Akkaya 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235/1. Sk. 6235. Sk. 6231. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195. Sk. 6184/2. Sk. ) mahallelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
 
Kesinti ID : 3456885
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6111. Sk. 6111/2. Sk. 6111/3. Sk. 6112. Sk. 6116/1. Sk. 6116/2 6116/3. Sk. 6116/4. Sk. 6116/5. Sk. 6116 Ordu Blv. )
Kesinti ID : 3456890
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fikri Altay ( 6184. Sk. Erdoğan Akkaya 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235/1. Sk. 6235. Sk. 6231. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195. Sk. 6184/2. Sk. )
İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim
 
14 Ağustos Perşembe 2025 günü ise Karşıyaka'nın Bahriye Üçok ( 1826/3. Sk. 1835/1. Sk. 1836. Sk. 1879/1. Sk. Berrin Taşan Sk. 1763/1. Sk. ) ve Bostanlı ( 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. Nebil Susup Sk. ) bölgelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.
 
Kesinti ID : 3460278
Saat : 8:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1826/3. Sk. 1835/1. Sk. 1836. Sk. 1879/1. Sk. Berrin Taşan Sk. 1763/1. Sk. )
Kesinti ID : 3460280
Saat : 8:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( 1738/1. Sk. 1771. Sk. 1783. Sk. Hüseyin Yurttaş Sk. Nebil Susup Sk. )
 
İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 4. Resim

13-14 AĞUSTOS İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 5. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 6. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 7. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 8. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 9. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 10. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 11. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 12. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 13. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 14. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 15. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 16. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 17. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 18. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 19. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 20. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 21. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 22. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 23. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 24. Resim

İzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - 25. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi - HaberlerRezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor?Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar... - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...Gelir belgesi nedir, nasıl alınır? e-Devlet gelir belgesi sorgulama - HaberlerGelir belgesi nedir, nasıl alınır?2025 - 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman? Ara ve yarıyıl tatilinde takvim belli oldu - Haberler2025 - 2026 eğitim öğretim yılı ne zaman? Ara ve yarıyıl tatilinde takvim belli olduGaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştı - HaberlerGaziantep su kesintisi sorgulama: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? GASKİ su kesiti listesini paylaştıTolga Kocabıyık kimdir? CHP'den istifa ettiğini açıkladı - HaberlerTolga Kocabıyık kimdir? CHP'den istifa ettiğini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...