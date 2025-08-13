Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...

Ankara elektrik kesintisi sorgulama: Başkent EDAŞ duyurdu! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Polatlı, Pursaklar...
Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-14 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'nın birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Polatlı, Pursaklar başta olmak üzere Ankara'nın birçok ilçeside elektrik kesintisi gerçekleşecektir. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-14 Ağustos'ta Ankara’nın birçok ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. 

Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusu gündeme geldi. İşte kesintiye dair tüm ayrıntılar...

ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

13-14 Ağustos 2024 tarihleride Ankara'ın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

Kesintiler sabah saatlerinde başlayıp belli süreye kadar devam edecektir. Ankara elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak için Başkent EDAŞ'ı ziyaret edebilirsiniz.

POLATLI'DA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ, SAAT KAÇTA GELECEK?

Polatlı'nın birçok mahallesinde 13-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında şebeke arızası nedeniyle elektrikler kesilecektir. Bugün 09:00 saatleri arasında başlaya elektrik kesintileri, 17:30'a kadar sürecektir..:^0

14 Ağustos'ta ise Polatlı'nın Yukarı, Yukarı Gençali, Aşağı Gençali Mahalleleri'nde 09:30'da başlayacak ola elektrik kesintisi 13:30'a kadar devam edecektir.

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

PURSAKLAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

13 Ağustos Çarşamba günü Pursakların neredeyse yarısından çoğunda elektrik kesintisi gerçeklemiştir. Sabah saatleri itibarıyla birçok mahallede elektrikler kesilmiştir.

Pursaklar elektrik kesintisi saatleri hakkında Başkent EDAŞ açıklama yapmıştır. Buna göre, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji kesintisi yaşanmıştır. Kısa süre içinde Pursaklar'da elektrikleri gelmesi bekleniyor.

13-14 AĞUSTOS ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

