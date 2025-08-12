Çınarcık elektrik kesintisi: Yalova'da elektrikler ne zaman gelecek?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 13 Ağustos Çarşamba 2025 tarihlerinde birçok ilçe ve mahallelerde enerji kesintisi olacağını duyurdu.

Yalova'da elektrikler ne zaman gelecek? Yalova 13 Ağustos Çarşamba 2025 elektrik kesintisi İşte detaylar...

YALOVA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi gerçekleşiyor. Planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için UEDAŞ'ın "Elektrik Kesintisi Sorgulama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

13 Ağustos Çarşamba günü Yalova'nın Çınarcık, Armutlu, Çiftlikköy, Merkez ve Termal'de elektrik kesintisi gerçekleşecektir.

ÇINARCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARMUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ