Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

OEDAŞ Eskişehir tarafından açıklanan bilgilere göre, Eskişehir’de 12 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, bugün yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle "Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEADAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre bazı ilçe ve mahallelerde tesis, bakım onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanıyor.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tesis, bakım onarım çalışmaları kapsamında Mahmudiye, Günyüzü, Han, Beylikova ve bazı mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. OEDAŞ, çalışmaların planlanan saatlerde tamamlanması durumunda elektriklerin geleceği belirtildi.

12 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kent genelinde devam eden büyük çaplı bir kesinti bilgisi bulunmuyor. Vatandaşlar, kendi bölgelerinde kesintisi saatlerini öğrenmek için OEDAŞ Planlı Kesinti Sorgulama sayfasını ziyaret edebilir.

MAHMUDİYE

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KAYMAZYAYLA : KAYMAZYAYLA SOKAK 12.08.2025 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10:00 - 18:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

GÜNYÜZÜ

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KUZÖREN : KUZÖREN SOKAK 12.08.2025 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10:00 - 18:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

HAN

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - İSKANKUYU : İSKANKUYU SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

BEYLİKOVA