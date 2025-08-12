Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü birçok mahalleler ve ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

OEDAŞ Eskişehir tarafından açıklanan bilgilere göre, Eskişehir’de 12 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar, bugün yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle "Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEADAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre bazı ilçe ve mahallelerde tesis, bakım onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanıyor.

Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Tesis, bakım onarım çalışmaları kapsamında Mahmudiye, Günyüzü, Han, Beylikova ve bazı mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. OEDAŞ, çalışmaların planlanan saatlerde tamamlanması durumunda elektriklerin geleceği belirtildi. 

12 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kent genelinde devam eden büyük çaplı bir kesinti bilgisi bulunmuyor. Vatandaşlar, kendi bölgelerinde kesintisi saatlerini öğrenmek için OEDAŞ Planlı Kesinti Sorgulama sayfasını ziyaret edebilir.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ SORGULAMA

Eskişehir elektrik kesintisi listesi sorgulama: OEDAŞ açıkladı! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

MAHMUDİYE

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KAYMAZYAYLA : KAYMAZYAYLA SOKAK 12.08.2025 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10:00 - 18:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

GÜNYÜZÜ

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KUZÖREN : KUZÖREN SOKAK 12.08.2025 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10:00 - 18:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

HAN

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - İSKANKUYU : İSKANKUYU SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

BEYLİKOVA

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle12.08.2025-10:00 -12.08.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - PARSIBEY : PARSIBEY SOKAK 12.08.2025 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 10:00 - 18:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"4 büyükler"den dev zarar! Rakamlar dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli oldu - HaberlerMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım belli olduİstanbul Esenyurt su kesintisi: 12 Ağustos İSKİ duyurdu! Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek? - Haberlerİstanbul Esenyurt su kesintisi: 12 Ağustos İSKİ duyurdu! Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek?Son dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu? - HaberlerSon dakika depremler listesi: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor! Az önce deprem mi oldu?Mehmet Akif Alakurt öldü mü? İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - HaberlerMehmet Akif Alakurt öldü mü? İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumuDeniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybetti - HaberlerDeniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybettiNasipse olur filmi nerede çekildi? Filmin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor  - HaberlerNasipse olur filmi nerede çekildi? Filmin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor 
Sonraki Haber Yükleniyor...