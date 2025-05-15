Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Ankara depremi korku yaşattı!

Ankara depremi vatandaşları endişeye sürükledi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi. Korku yaşayanlar evinin altından fay hattının geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

Türkiye’nin deprem bölgesi olması nedeniyle her gün küçük depremler meydana geliyor. 15 Mayıs Perşembe günü Ankara’da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar korku içinde sokağa çıktı. AFAD Türkiye’de yer alan fay hatlarının haritasını yayınladı.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU, NASIL SORGULANIR?

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara ve çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile vatandaşlar deprem riski yüksek olan bölgeler ve fay hattı haritasını sorgulayabiliyor.

ANKARA DEPREMİ SON DAKİKA: ANKARA KAÇINCI DEPREM BÖLGESİ?

Türkiye’de fay hattı bulunmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin başında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak geliyor. Deprem riski az olan bu şehirler 3.derece deprem bölgesidir.

OTURDUĞUM YERİN ZEMİNİ SAĞLAM MI?

AFAD’ın e-Devlet sistemi üzerinden sunduğu “Deprem Riski Sorgulama” ile evinizin deprem dayanıklılığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca belediyelerin zemin etüt raporları ve uzman inşaat mühendislerinden alınacak analizler oturduğunuz yerin zemininin sağlam olup olmadığını gösterir.