Ankara'da deprem yıkılan bina oldu mu? 15 Mayıs Ankara deprem son durum

15 Mayıs Perşembe günü Ankara'da deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve yerel ekipler saha tarama yaptığı bildirilirken Ankara'da deprem yıkılan bina oldu mu deprem sonrası son durum merak ediliyor.

15 Mayıs 2025 günü saat 15:46’da 5.2 büyüklüğünde bir Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve yerel yöneticiler, ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu. Ankara'da hissedilen Konya merkezli depremin ardından yıkılan bina olup olmadığı merak ediliyor.

ANKARA’DA DEPREM YIKILAN BİNA OLDU MU?

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara dahil çevre illerde de hissedildi. Ancak şu an için yıkılan bina veya can kaybı bildirilmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına hızla başladı ve an itibarıyla olumsuz bir durum tespit edilmediğini ifade etti.

AFAD’ın resmi açıklamasına göre, depremin merkez üssü Kulu ilçesi olup, sarsıntı 10.92 km derinlikte gerçekleşti. Bölgedeki binaların çoğu depreme dayanıklı inşa edilmiş olsa da eski yapılar için incelemeler devam ediyor.

15 MAYIS ANKARA DEPREM SON DURUM

15 Mayıs 2025’te Konya’nın Kulu ilçesinde saat 15:46’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Ankara, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, deprem orta şiddette olup, Kulu’ya 8 km mesafede gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, ekiplerin son durumu yakından takip ettiğini ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.