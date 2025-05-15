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Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs Ankara deprem son dakika

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da deprem mi oldu? 15 Mayıs Ankara deprem son dakika
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hissedilen deprem paniğe yol açtı. Ankara'da birçok vatandaş sarsıntı nedeni ile depremin şiddetini araştırmaya başladı. Merkez üssünün Konya Kulu olduğu belirtilen deprem çevre illerde de hissedildi.

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da deprem 15 Mayıs Perşembe günü saat 15.50 civarında hissedildi. 

Ankara’da öğleden sonra yaşanan sarsıntı, kısa sürede vatandaşlar arasında büyük tedirginliğe neden oldu. Şehirde hissedilen deprem sonrası birçok kişi, yaşanan sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek amacıyla araştırmalara başladı.

Sokakta ve evlerinde bulunan yurttaşlar, aniden gerçekleşen bu depremin ardından sosyal medya ve resmi kaynaklardan bilgi almaya çalıştı.

Ankara'da deprem mi oldu? 15 Mayıs Ankara deprem son dakika - 1. Resim

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Mayıs 2025 Perşembe günü meydana gelen depreme ilişkin ilk resmi verileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, saat 15.46'da kaydedilen depremin merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesi olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 18.73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü ise 5.2 olarak ölçüldü.

Depremin ardından Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan kişiler, sarsıntıyı daha şiddetli hissettiklerini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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