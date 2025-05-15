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Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konya&#039;da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi açıkladı
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Konya'da Ankara çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Son dakika gelişmesi olarak 15 Mayıs Perşembe günü Konya'da hissedilen depremin ardından pek çok vatandaş depremin büyüklüğünü araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Konya'da deprem verilerini açıkladı.

15 Mayıs Perşembe günü Konya'da hissedilen depremin ardından pek çok vatandaş depremin büyüklüğünü araştırıyor.  Kandilli Rasathanesi ve AFAD Konya'da deprem verilerini açıkladı. 

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.46'da Konya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü. Derinlik ise 6.9 km olarak kaydedildi.

Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi açıkladı - 1. Resim

KONYA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da gerçekleşen deprem 5.2 büyüklüğünde ve 6.9 km derinlikte oldu. Deprem çevre illerde hiisedildi.

Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi açıkladı - 2. Resim

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

En son deprem Konya Kulu ilçesinde 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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