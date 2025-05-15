Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 15 Mayıs Kandilli Rasathanesi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 15:59 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 16:05 - Güncelleme:

Konya'da Ankara çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Son dakika gelişmesi olarak 15 Mayıs Perşembe günü Konya'da hissedilen depremin ardından pek çok vatandaş depremin büyüklüğünü araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Konya'da deprem verilerini açıkladı.

15 Mayıs Perşembe günü Konya'da hissedilen depremin ardından pek çok vatandaş depremin büyüklüğünü araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Konya'da deprem verilerini açıkladı. KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 15.46'da Konya'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü. Derinlik ise 6.9 km olarak kaydedildi. KONYA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU? Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da gerçekleşen deprem 5.2 büyüklüğünde ve 6.9 km derinlikte oldu. Deprem çevre illerde hiisedildi. EN SON DEPREM NEREDE OLDU? En son deprem Konya Kulu ilçesinde 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan