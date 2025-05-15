Konya'da fay hattı var mı, Konya deprem bölgesinde mi? Konya deprem son dakika gelişmeleri

Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen depremlerin ardından, vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin deprem risk durumunu daha yakından araştırmaya başladı. 15 Mayıs bugün saat 15.46'da hissedilen sarsıntılar sonrası gözler Konya'ya çevrildi. Konya'da fay hattı var mı, Konya deprem bölgesinde mi merak ediliyor.

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Konya, Türkiye'nin üçüncü derece deprem bölgeleri arasında yer almasına rağmen, şehir genelinde aktif fay hatları bulunmaktadır. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan 2025 yılı Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Konya'nın Akşehir, Ilgın, Altınekin ve Doğanhisar ilçeleri doğrudan diri fay hatları üzerinde yer alıyor.

Bilhassa Akşehir-Ilgın Fayı, Konya'nın en dikkat çeken diri fay hatlarından biri olarak biliniyor.

Uzmanlar, Konya'nın aktif fay hatlarına yakın bir konumda olduğunu ve zemin yapısının depremin etkisini artırabileceğini vurguluyor.

KONYA DEPREM SON DAKİKA GELİŞMELERİ

15 Mayıs 2025 tarihinde, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 18,73 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

KONYA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Konya Türkiye'nin üçüncü derece deprem bölgesi kategorisinde yer alıyor. Üçüncü derece deprem bölgesi şehirde deprem riski bulunduğunu ancak bu riskin, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine göre daha düşük olduğunu gösteriyor.