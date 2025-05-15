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Volkan Demirel'den sürpriz görüşme! Süper Lig ekibiyle resmen masaya oturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Volkan Demirel&#039;den sürpriz görüşme! Süper Lig ekibiyle resmen masaya oturdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 yıl sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Kulübün birçok isimle görüştüğü iddia edilirken, son isim ise Volkan Demirel oldu.

Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan ve teknik direktörlük koltuğunu 23 Aralık'ta İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Takımını Süper Lig'e taşıyan Taşdemir, ligin sona ermesiyle birlikte görevinden ayrıldı. Kocaelispor'un takımı kime emanet edeceği merakla beklenirken, yeni bir isim gündeme geldi.

"VOLKAN DEMİREL'E GÖRÜŞÜLDÜ" İDDİASI

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un teknik direktör arayışına hız verdiği iddia edildi. Demokrat Kocaeli'nin haberine göre; son olarak Bodrumspor'u çalıştıran ve bugünlerde yorumcu olarak ekranlarda yer alan Volkan Demirel, İzmit'e giderek kulüp yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların karşılıklı olarak şartları masaya yatırdığı ve anlaşma zemini arandığı belirtilirken, teknik direktör temasları hakkında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Kocaelispor çok büyük bir camia. Birçok kişi kulübümüzde görev almak istiyor. 5-6 isimle görüşüyoruz. Bir hafta içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

BODRUM FK KARNESİ

Volkan Demirel, bu sezon Bodrum FK'nın başında 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 0.77 puan ortalaması yakalamıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, daha önceden Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da da teknik direktör görevini üstlendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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