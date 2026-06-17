Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti’nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde/Abu İbrahim kod Ahmet Kazancı’yı yakaladı.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı ve örgüte ait kamplarda aktif görev aldığı tespit edildi.

MEDYA YAPILANMASINDAN SORUMLUYMUŞ!

Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu aktarımında rol oynayan ve daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. MİT, Kazancı'nın Altun'un yakalanmasının ardından örgüt içerisindeki görevlerini devralarak DEAŞ'ın medya yapılanmasının sorumluluğunu üstlendiğini de tespit etti.

MİT'ten nokta operasyon! Abu Ubeyde kod adlı Ahmet Kazancı yakalandı

SINIRDA YAKALANDI

MİT'in sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Kazancı'nın Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu, Afganistan-Pakistan sahasında aldığı eğitimlerin ardından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için harekete geçen MİT, örgütsel faaliyetleri takip edilen Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Ahmet Kazancı'nın ifadesinde, Özgür Altun ile ilişkisini, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve ideolojik eğitimleri ile örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetlerine ilişkin görevlerini anlattığı öğrenildi.

MİT'in operasyonuyla DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiği, örgütün eleman temin faaliyetlerinin deşifre edildiği ve planlanan eylemlere ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

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