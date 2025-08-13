SDG köşeye sıkıştı! Ankara'nın verdiği süre doluyor! ABD, Türkiye ve Şam’dan ortak hamle

ABD ve Türkiye’nin, terör örgütü PKK/YPG’nin ana omurgasını oluşturan SDG militanlarına Şam ile bütünleşme adımlarını hızlandırmaları için verdiği 30 günlük süre sona ermek üzere. Sürenin bitimine yalnızca birkaç gün kalırken, sahadaki tansiyon da yükseliyor.

Middle East Eye’a (MEE) konuşan kaynaklara göre, ABD’li yetkililer SDG’ye, Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayabileceği yönünde sert bir uyarı iletti.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DUYURMUŞTU! "TÜRKİYE ASKERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI"

MEE 'ye konuşan Türk güvenlik kaynakları, Türkiye'nin SDG'ye karşı doğrudan bir müdahaleye girişmeyeceğini, ancak Suriye ordusunun gerçekleştireceği sınırlı operasyonlara dolaylı destek vereceğini aktardı.

Yetkililer, böyle bir operasyon için askeri hazırlıkların tamamlandığını da vurguladı.

Kaynaklara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır hattında konuşlandırmaları ve planlamaları muhtemel bir Suriye operasyonuna destek için hazır.

Geçtiğimiz günlerde de Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan kaynaklara göre terörsüz Türkiye sürecine ilişkin irili ufaklı bazı provokasyonlar güvenlik birimleri tarafından önlendi. Provokasyonların başarıya ulaşmaması için büyük çaba harcanırken, diğer dünya örneklerinden farklı olarak Türkiye’deki süreçte takvim hızlı ilerliyor. Kuzey Irak’ta silahların teslim edilip imhası sırasında, önce bu silahların Türk yetkililerince seri numaraları alınarak kayıt tutulduğu ifade edildi. Türkiye’deki sürecin, Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanması nedeniyle sekteye uğrayabileceği endişesi nedeniyle de PKK’nın silahları imha etmesinde hızlı hareket ediliyor.

ABD ELÇİSİ BARRACK'TAN ANKARA'YA ZAMAN TALEBİ

Yeni elişmelerin ortasında, ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack geçtiğimiz günlerde Ankara’da Türk yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Barrack, SDG ile yürütülen müzakereler için daha fazla zaman talep etti.

Türk yetkililer ise, bu konuda karar yetkisinin Şam hükümetine ait olduğunu ve Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda Suriye ile iş birliğine açık olduğunu diplomatik bir dille iletti.

Bu süre içinde SDG entegrasyona yanaşmazsa, Türkiye’nin de destekleyeceği askerî operasyonlar gündeme gelebilecek.Ankara ve Şam ‘Özerk yapı veya ademimerkeziyetçi yönetim’ şeklindeki taleplere asla onay vermeyecek. SDG’nin gücünün tamamının da Kürtlerden oluşmadığı, Haseke ve Kamışlı’da 4-5 binlik Kürt gücünün bulunduğu, kalanların Arap aşiretler ve Hristiyanlardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Arap aşiretlerin de entegrasyondan yana olduğu hatırlatılıyor.

OPERASYON İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Halep’in doğusundaki Deyr Hafir ve Tişrin Barajı çevresinde SDG ile Suriye ordusu arasında çatışmalar yaşanmış, iki taraf da birbirini gerilimi tırmandırmakla suçlamıştı.