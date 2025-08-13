Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çerçioğlu iddiaları gündemdeyken CHP'ye yeni şok! Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşulurken CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, "Bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları artık CHP'de siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yarın AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündem olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AYDIN GENÇLİK KOLLARI BAŞLARI İSTİFA ETTİ

CHP İl Genlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki dönem üst üste CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak istifa ettiğini duyurdu.

"CHP'DE SİYASET YAPMAMIZI İMKANSIZ KILDILAR"

Kılıç, "Bu süreç zarfında inandığım ilkeler uğrunda durmaksızın çalıştım. Ancak gerek parti içinde gördüğüm ardı arkası kesilmeyen anti demokratik uygulamalar, gerekse de görev yaptığım süre boyunca bizlere aidiyet duygusunu bir kere bile hissettirmeyen, bize asla sahip çıkmayan milletvekillerinin tutumları, artık bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmemizi imkansız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kılıç, istifasının herhangi bir baskıyla değil, kendi hür iradesiyle olduğunu vurgulayarak, "Bütün bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Aydın İl Başkanlığı'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

