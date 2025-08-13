Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var

Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya&#039;dan haber var
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Flash TV’de sunduğu “Ne Çıkarsa Bahtına” programıyla tanınan ünlü türkücü Hülya Bozkaya, dört yıllık kanser mücadelesini kazandı. Sağlığına kavuşan sanatçı, yeni klibini hayranlarının beğenisine sundu.

Bir dönem Flash TV’de yayınlanan “Ne Çıkarsa Bahtına” programının sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı Hülya Bozkaya, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var - 1. Resim

Sunuculuğunun yanı sıra “Le Le Yar”, “Bul Getir”, “Düğmeli”, “Deriko”, “Haydar Haydar” ve “Şiire Gazele” gibi şarkılarıyla da tanınan Bozkaya, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi.

Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var - 2. Resim

BOZKAYA'NIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Dört yıllık zorlu mücadelesinin ardından kanseri yenen sanatçı, “O da Yanıyor Bu da Yanıyor” isimli şarkısını ve klibini hayranlarıyla buluşturdu. Bozkaya’nın son hali de dikkatlerden kaçmadı.

Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çerçioğlu iddiaları gündemdeyken CHP'ye yeni şok! Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli oldu - MagazinÖzcan Deniz’in filminde Nejat İşler sürprizi! Rolü belli...Leonardo DiCaprio hayatının şokunu yaşadı! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı - MagazinUsta oyuncu hayatının şokunu yaşadı! Polisler arabasını durdurup üstünü aradıOrlando Bloom yeni rolüne kendini adadı! Zayıflamak için yalnızca iki yiyecekle beslenmiş - MagazinYeni rolüne kendini adadı: Aylarca iki yiyecekle beslenmişDünyaca ünlü oyuncu Misha Collins’ten Türkiye paylaşımı: "Arka bahçelerinde böyle şeyler var" - MagazinDünyaca ünlü oyuncudan dikkat çeken Türkiye paylaşımıGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacak - MagazinGönül Dağı’na sürpriz oyuncu! oyuncu Erdal Özyağcılar’ın kızını oynayacakSongül Karlı gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Furkan'ı paylaştı! Takipçileri yorum yağdırdı: "Kocaman delikanlı olmuş" - Magazin19 yaşındaki oğlu Furkan'ı paylaştı! Yorum yağdı
Sonraki Haber Yükleniyor...