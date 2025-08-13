Herkes merak ediyordu! Kanser mücadelesi veren Hülya Bozkaya'dan haber var

Bir dönem Flash TV’de yayınlanan “Ne Çıkarsa Bahtına” programının sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı Hülya Bozkaya, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sunuculuğunun yanı sıra “Le Le Yar”, “Bul Getir”, “Düğmeli”, “Deriko”, “Haydar Haydar” ve “Şiire Gazele” gibi şarkılarıyla da tanınan Bozkaya, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi.

BOZKAYA'NIN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Dört yıllık zorlu mücadelesinin ardından kanseri yenen sanatçı, “O da Yanıyor Bu da Yanıyor” isimli şarkısını ve klibini hayranlarıyla buluşturdu. Bozkaya’nın son hali de dikkatlerden kaçmadı.