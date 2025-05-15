Belediyelere yen düzenleme! Erdoğan: yetki paylaşımı gözden geçirilecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeler için yeni düzenleme sinyali verdi.

Hemen hemen bütün belediyelerde yozlaşma olduğunu belirten Erdoğan “Bu konudaki yaklaşımımız kesinlikle parti odaklı değil, tamamen sistem merkezli. Yerel yönetimler meselesinin, bütün boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz hâle geldi” dedi.

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"ZORLAYICI VEYA DEVREDİCİ DÜZENLEMELER ŞART"

Cumhurbaşkanı konuşmasında; "Büyükşehir belediyelerinin çoğunda karşılaşılan sorunların ilk sırasında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Yüzlerce kilometre uzaktaki bir ilçenin mezarlığından parkına kadar hizmetlerini koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bazen yaşanan yetki karmaşası çatışma noktasına gelebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için yetkilerin netleştirilmesi, bu görevi yerine getirmeyenlere ilgili, zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesi şart.

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"YENİ BİR YAPI KURULMALI"

Köylerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde su, ahır, yol gibi hususlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunların çözümü için köylerle ilgili hususların ele alınmasında yarar görüyoruz. Büyükşehir olmayan şehirlerle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hâle getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalı. Bu çerçevede tanımlar net, usuller kesin, uygulamalar şeffaf olmalı. Ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmeli. Ayrıca terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna hâline geleceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.