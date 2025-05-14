Belediye işini yapmayınca olay çıktı! Vatandaşla muhtarı karşı karşıya getiren kriz

Adana'nın Seyhan ilçesinde yol krizi yaşanıyor. Belediyenin yaptığı çalışma sonucunda bozulan yolu yapmaması nedeniyle vatandaş ile muhtar karşı karşıya geldi. Durumu defalarca belediyeye bildirdiğini belirten muhtar, "Benim görevim bu olumsuzlukları belediyeye bildirmek. Ben de bu durumu kaç kez bildirdim ama belediye görevini yapmadı" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bir süre önce yapılan çalışma sonucunda birçok noktada yol bozuldu. Ancak bozulan yol bir türlü yapılmadı. Bu nedenle Muhtar Saniye Çelik de belediyeye defalarca söylemelerine rağmen görevini yerine getirmediğini, vatandaşın perişan olduğunu söyledi.

MUHTARLA, ESKİ MECLİS ÜYESİ TARTIŞTI

Çelik, vatandaşın derdini çözmek için tek tek gezip yol bozukluğuna ve çöpe dikkat çekmek istedi. Bu sırada yoldan geçen ve eski meclis üyesi olduğunu öne süren vatandaş muhtarın görevini yapmadığını bu nedenle yolların bozuk olduğunu ve çöplerin toplanmadığını söyleyerek muhtara tepki gösterdi. Çelik ise bu görevin Seyhan Belediyesine ait olduğunu defalarca kez söylenmesine rağmen belediyenin görevini yapmadığını ifade etti. Ancak vatandaş bunu kabul etmeyip ısrarla muhtarın görevini yapmadığını öne sürünce aralarında tartışma çıktı.

VATANDAŞLAR MUHTARI DESTEKLEDİ

Tartışmaya diğer vatandaşlar da katılıp muhtarı desteleyince eski meclis üyesi olduğunu öne süren şahıs sinirlenip olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar muhtarın görevini yaptığını, mahalledeki tüm aksaklıkları belediyeye bildirdiğini ancak belediyenin görevini yapmadığını söyledi.

Çelik ise vatandaşın tepkisini anlamadığını, belediyenin görevini kendisine yüklediğini belirterek, "Benim görevim bu olumsuzlukları belediyeye bildirmek. Ben de bu durumu kaç kez bildirdim ama belediye görevini yapmadı" dedi.