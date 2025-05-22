Doha’dan dünyaya yatırım çağrısı! Bakan Şimşek Katar’da Türkiye’deki fırsatları anlattı 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha’da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu kapsamında yaptığı temaslarda Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlattı. Kosova ve Katar’la ekonomik iş birliğini derinleştirmeye yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu münasebetiyle bulunduğu Doha’da yoğun diplomasi görüşmeleri gerçekleştirdi. Şimşek, temasları kapsamında ilk olarak Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve doğrudan yatırımların teşviki konuları ele alındı. Şimşek’in daha sonra Katar Maliye Bakanı el-Kuvari ile yaptığı kapsamlı toplantıda, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin ekonomik iş birliğiyle daha da derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi üzerinde duruldu. Ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

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Şimşek, son olarak katıldığı Katar Sanayi ve Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen reel sektör buluşmasında Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı. Sunumunda, Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımcılar için sunduğu stratejik avantajlara dikkati çeken Şimşek, uygulanmakta olan istikrar ve reform programındaki son gelişmelere değindi, küresel ölçekte yaşanan yapısal kırılmalara rağmen Türkiye’nin güçlü altyapısı, dinamik iş gücü, imalat ve hizmetler sektöründe sunduğu fırsatlar ve aktif sanayi politikalarıyla öne çıktığını anlattı.