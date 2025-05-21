Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Mayıs 2025 15:29 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 15:31 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi. Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin