Bakan Şimşek, 'Londra fotoğrafıyla' ilgili yeniden konuştu: Geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansız

Mehmet Şimşek, bakan olmadığı dönemde Londra ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı üzerinden 'zorlama' iddialarda bulunan haberlere cevap verdi. Şimşek, "Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" ifadelerini kullanıp sert tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bakan olmadığı dönemde Londra'da çekilen bir fotoğrafı asılsız iddiaların hedefi oldu.

Sözcü Gazetesi'nin "Şimşek'in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı" başlıklı haberine Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden sert sözlerle cevap verdi.

Bakan olmadığı döneme ilişkin, tek bir fotoğrafla, bugün manşetten ve zorlama bir haber yapıldığına işaret eden Şimşek, "Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA İLK KEZ GÖRDÜM"

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır.

"MESNETSİZ İDDİALARIN ZAMANLAMASINA ŞAŞIRMIYORUZ"

Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir.

Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."

"GERÇEK DIŞI HABERLERİ KINIYORUM"

Şimşek daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış şu ifadeleri kaydetmişti:

"Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir.

Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur.

Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum.

Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur."