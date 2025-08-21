Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 şüpheli Rusya'dan Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada "Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız" başlığıyla son operasyonun detaylarını paylaştı.

3 ŞÜPHELİ ÜLKEMİZE GETİRİLDİ

Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşının da içinde bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 şüphelinin Rusya'da yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı." dedi.

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütünün lideri Türkiye'ye getirildi - 1. Resim

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs,

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütünün lideri Türkiye'ye getirildi - 2. Resim

 “Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y’nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs,

“Çocuğu kasten öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs RUSYA’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütünün lideri Türkiye'ye getirildi - 3. Resim

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Demirözler suç örgütünün lideri Türkiye'ye getirildi - 4. Resim

