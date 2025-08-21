Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, basın koridorunun tadilatta olması nedeniyle TBMM bahçesinde basın toplantısı düzenlendi. Gergerlioğlu'nu sadece bir kameramanın dinlemesi gündem oldu.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
BASIN TOPLANTISINI BAHÇEDE YAPTI
Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savunan Gergerlioğlu, basın koridorunda tadilat olduğu için açıklamalarını TBMM basın girişi bahçesinde gerçekleştirdi.
SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ
Ancak DEM Partili vekilin açıklamalarını sadece TBMM TV takip etti. Gergerlioğlu hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu. O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez tarafından fotoğraflandı.
