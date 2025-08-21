Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meclis&#039;ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, basın koridorunun tadilatta olması nedeniyle TBMM bahçesinde basın toplantısı düzenlendi. Gergerlioğlu'nu sadece bir kameramanın dinlemesi gündem oldu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISINI BAHÇEDE YAPTI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savunan Gergerlioğlu, basın koridorunda tadilat olduğu için açıklamalarını TBMM basın girişi bahçesinde gerçekleştirdi.

Meclis'te ilginç toplantı! Basın toplantısı yapan milletvekili sadece bir kişi dinledi - 1. Resim

SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ

Ancak DEM Partili vekilin açıklamalarını sadece TBMM TV takip etti. Gergerlioğlu hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu. O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez tarafından fotoğraflandı.

Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi - 2. Resim

