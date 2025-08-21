Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

BASIN TOPLANTISINI BAHÇEDE YAPTI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde eksiklikler olduğunu savunan Gergerlioğlu, basın koridorunda tadilat olduğu için açıklamalarını TBMM basın girişi bahçesinde gerçekleştirdi.

SADECE 1 KİŞİ DİNLEDİ

Ancak DEM Partili vekilin açıklamalarını sadece TBMM TV takip etti. Gergerlioğlu hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu. O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez tarafından fotoğraflandı.