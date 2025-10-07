Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Kim birinci oldu?

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta 7 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci gününde gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken, gözler yine günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isimdeydi.

Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şevval ve kayınvalidesinin elendiği haftanın ardından yarışmaya yeni katılan Maysa ve kayınvalidesi Cennet, yarışmadaki iddialarını sürdürüyor. 7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birinci ismi araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmanın 7 Ekim Salı günü bölümünde puanlama aşaması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Günün birincisi henüz açıklanmadı. Çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı ancak dünün (6 Ekim) puanları şu şekildeydi:

Tuğba - 20 puan

Hanife - 17 puan

Miyase - 12 puan

Maysa - 9 puan

