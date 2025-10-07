Borç kapatma kredisi 2025: Devlet destekli borç kapatma kredisi şartları neler?

Ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlar borç kapatma kredisine yoğun ilgi gösteriyor. 2025'in en çok araştırılan finansal desteklerinden biri haline gelen bu kredi, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Borç kapatma kredisiyle beraber, vatandaş bankalardaki borçlarını tek bir yerde toplayabiliyor. Böylelikle tek bir ödeme planı ile borçlarını daha iyi yönetebilir duruma geliyor. Ayrıca bu kredi türüyle faiz yükü azalıyor ve ödemeler daha da kolay hale geliyor.

Devlet destekli borç kapatma kredisi, 2025 yılında yürürlüğe giren düzenlemelerle vatandaşlara düşük faizli, uzun vadeli finansman desteği veriyor.

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Devlet destekli bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya doğrudan şubeler aracılığıyla yapılıyor.

Kimlik kartı, gelir belgesi ve borç dökümü gibi belgelerle başvuru tamamlanıyor. Onaylanan kredi doğrudan diğer bankaya aktarılıyor. Böylele kredi dışı amacından kullanılmamaktadır.

HANGİ BANKALAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ VERİYOR?

2025 yılı itibarıyla krediyi sunan bankalar şunlardır: