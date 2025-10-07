Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üzeyir Çiçekçi kimdir, neden öldü?

Üzeyir Çiçekçi kimdir, neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üzeyir Çiçekçi kimdir, neden öldü?
Haberler

Üzeyir Çiçekçi, Denizli’de görev yapan genç bir avukattı. Hukuk camiasında tanınan isimlerden biri olan Çiçekçi’nin ani kaybı gündem oldu. Peki, Avukat Üzeyir Çiçekçi kimdir, neden öldü?

Denizli’de avukat Üzeyir Çiçekçi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesinde yaşanan olay sonrası genç avukatın ölüm nedeni ve kimliğiyle ilgili bilgiler kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

ÜZEYİR ÇİÇEKÇİ KİMDİR?

35 yaşındaki Üzeyir Çiçekçi, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşıyordu. Avukat olarak görev yapan Çiçekçi’nin ölüm haberi, Denizli'de ve hukuk çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

ÜZEYİR ÇİÇEKÇİ NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde evinde bulunan Üzeyir Çiçekçi, iki katlı evin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek düştü. Başını beton zemine çarpan Çiçekçi, ağır yaralandı.

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçekçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

