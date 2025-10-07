Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 380 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında tüm paylaşımları kaldırdı.

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

İngiliz futbolcu, Instagram gönderiletrni silmesinin ardından hikaye bölümünden "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma" mesajını taşıyan bir paylaşım yaptı.