Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Belçika kulübü Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown, sosyal medyada tüm gönderileri kaldırdı ve merak uyandıran yeni bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 380 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında tüm paylaşımları kaldırdı.
"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"
İngiliz futbolcu, Instagram gönderiletrni silmesinin ardından hikaye bölümünden "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma" mesajını taşıyan bir paylaşım yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş