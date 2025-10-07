Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti

Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Archie Brown&#039;dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Belçika kulübü Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown, sosyal medyada tüm gönderileri kaldırdı ve merak uyandıran yeni bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, sosyal medya hamlesiyle adından söz ettirdi. 23 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 380 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında tüm paylaşımları kaldırdı.

Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti - 1. Resim

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

İngiliz futbolcu, Instagram gönderiletrni silmesinin ardından hikaye bölümünden "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma" mesajını taşıyan bir paylaşım yaptı.

Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suikast talimatı yurt dışından gelmiş! Serdar Öktem cinayetinde ayrıntılar belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı? - SporRekor bonservisin nereye harcandığı ortaya çıktıOnuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı - SporOnuachu ve Augusto, Trabzon'u sırtlıyor: 14 puanlık katkıSüper Lig'de bir ayrılık daha! 8 haftada 6 teknik direktör gitti - SporSüper Lig'de bir ayrılık daha! 8 haftada 6 hoca gitti"Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal - SporArda için yüzde 79'luk ihtimal açıklandıAbdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem başladı - SporAbdullah Avcı'nın yeni adresi: Kariyerinde yeni sayfa açtıAlperen Şengün ilk maçında fırtına gibi esti! Tracy McGrady detayı dikkat çekti - SporAlperen ilk maçında fırtına gibi esti! Tracy McGrady detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...