Süper Lig'de bir ayrılık daha! 8 haftada 6 teknik direktör gitti

Zecorner Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın, Markus Gisdol ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Samsunspor’da görev alan Gisdol sezon başında büyük beklentilerle Kayserispor’a imza atmıştı. Sezona istediği gibi başlayamayan Alman teknik adam sarı-kırmızılı ekibin başında 8 hafta dayanabildi.

8 MAÇTA 0 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Markus Gisdol yönetiminde ligde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı. Kayserispor, bu maçlarda 5 kez rakip ağları havalandırırken, kalesindeki 17 gole engel olamadı.

2025-2026 SEZONUNDA 6 HOCA DEĞİŞTİ

Markus Gisdol, Süper Lig'e erken veda eden 6. hoca oldu. 2025/2026 sezonunda henüz 8 hafta oynanmışken, yolların ayrıldığı teknik direktörler şöyle:

Gaziantep FK - İsmet Taşdemir

Beşiktaş – Ole Gunnar Solskjær

İstanbul Başakşehir – Çağdaş Atan

Fenerbahçe – Jose Mourinho

Eyüpspor – Selçuk Şahin

Kayserispor - Markus Gisdol