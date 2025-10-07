2026 Dünya Kupası biletleri cep yakıyor: 4 yılda tam 10 kat arttı!

Uluslararası Futbol federasyonları Birliği'nden (FIFA) yapılan açıklamaya göre, gelecek yaz oynanacak 2026 Dünya Kupası maçlarının ilk etap biletleri satışa çıktı. 4,5 milyondan fazla taraftar bilet satın alma şansı için çekilişe katılırken, ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.

TARİHE GEÇEN DÜNYA KUPASI

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bilet fiyatları ile ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacağı belirtiliyor.

FIFA, resmi olarak bir fiyat listesi açıklamazken geçtiğimiz hafta boyunca çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarlar tarafından listelenmeye başlanan bilet fiyatlarının daha önceki Dünya Kupası organizasyonlarından yüksek olduğu öğrenildi.

İLK MAÇTA EN UCUZ BİLET 560 DOLAR

Bilet fiyatları 4 farklı kategoride belirlenirken, ABD'deki ilk maçın biletleri 560 dolar ile 2 bin 235 dolar arasında değişiyor. Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 dolar ile 618 dolar arasındaydı.

ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor. Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206 dolar, en pahalı bileti ise bin 607 dolara satılmıştı. 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.

ABD'DEN VİZE HIZLANDIRMA ADIMI GELMEDİ

Rusya ve Katar, Dünya Kupası'nın önceki iki organizasyonunda taraftarlar için vize hızlandırma süreçlerini uygularken, ABD taraftarın organizasyon boyunca ülkeye girişini kolaylaştırmak için henüz benzer bir adım atmadı.