Dünya Kupası formatı değişebilir! FIFA'dan 2030 için tarihi hamle

Futbolda milli takımlar seviyesinde en üst organizasyon olan Dünya Kupası'nda takım sayısı değişebilir. Futbolun patronu FIFA, 2030 yılında Fas, İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenleyeceği turnuvaya katılacak takım sayısını artırmayı değerlendiriyor.

64 TAKIM İHTİMALİ

The Athletic'in haberine göre; Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) yetkilileri ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, 64 takım (16 grup, her grupta 4 ülke) ihtimalini görüşüyor. Turnuvadaki takım sayısının değişebilmesi için FIFA Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı, finalde Fransa'yı yenen Arjantin kazandı

DÜNYA KUPASI TARİHİ

İlk kez 1930'da düzenlenen Dünya Kupası, 2030’da 100'üncü yılını kutlayacak. Dünya Kupası’na katılan ülke sayısı 1982'de 16’dan 24’e, 1998'de 32’ye yükselmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gelecek yıl düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda 48 takım mücadele edecek.