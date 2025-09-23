Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36 puana düştüler

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36 puana düştüler

FIFA&#039;dan Türk kulübüne bir ceza daha: Eksi 36 puana düştüler
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi. Bu sezon çıktığı 5 maçı da kaybeden Malatya temsilcisi, eksi 19 averaj ve eksi 36 puanla son sırada bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

FIFA Disiplin Komitesi, son olarak 12 Eylül'de de kulüp hakkında "6 puan silme" cezası uygulamıştı.

22 GOL YEDİ, 3 GOL ATTI

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Malatya temsilcisi, eksi 36 puanla 18'inci ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kaybeden Yeni Malatyaspor, sadece 3 defa fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

