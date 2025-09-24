Futbolda "penaltı" devrimi! FIFA'dan ezber bozacak değişiklik geliyor

Futbolda penaltı atışları konusunda tarihi bir değişiklik gündemde. Söz konusu kuralın uygulamaya girmesi halinde, penaltı atışında tüm ezberler bozulacak.

KALECİ PENALTIYI KURTARIRSA KALE ATIŞI YAPILACAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin önüne geçilecek. Çünkü penaltı atışında kaleci topu çeldiğinde, meşin yuvarlağın yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek.

INFANTINO İLE COLLINA "EVET" DEDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, konuyu Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştüğü ve ikilinin, değişim konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Değişikliğin 2026-2027 sezonunda geçerli olması için kuralları oluşturma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahip IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) onayı gerekiyor.

İSTEM DIŞI ÇİFT TEMASTA GOL GEÇERLİ

Ayrıca çift temaslarda iptal edilen penaltı gollerine yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak.