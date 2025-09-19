Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! "Penaltı" yasağı geldi
Hakem ve VAR kararlarının damga vurduğu 2-2'lik Fenerbahçe - Alanyaspor maçında penaltı atışını golle sonuçlandıramayan Anderson Talisca, tribünlerin tepkisini çekti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Brezilyalı futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldığı iddia edildi.
Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede penaltı kaçıran Anderson Talisca, tepkilerin odağında yer aldı. 31 yaşındaki yıldız dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.
İKİNCİ KEZ KAÇIRDI
Brezilyalı futbolcu, bu sezon ikinci kez kritik anda penaltıyı gole çeviremedi. Sezonun başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıdan yararlanamayan Talisca, Alanyaspor maçının 57'inci dakikasında yine hayal kırıklığı yaşattı.
SADECE FRİKİK KULLANACAK
Sporx'te yer alan habere göre; Domenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet, Talisca'nın penaltılardaki başarısız performansı sonrası yeni bir karar aldı. Deneyimli futbolcu, artık penaltılarda görev almayacak, sadece frikiklerde topun başına geçecek.
