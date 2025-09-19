Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! "Penaltı" yasağı geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hakem ve VAR kararlarının damga vurduğu 2-2'lik Fenerbahçe - Alanyaspor maçında penaltı atışını golle sonuçlandıramayan Anderson Talisca, tribünlerin tepkisini çekti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Brezilyalı futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldığı iddia edildi.

Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede penaltı kaçıran Anderson Talisca, tepkilerin odağında yer aldı. 31 yaşındaki yıldız dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

İKİNCİ KEZ KAÇIRDI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon ikinci kez kritik anda penaltıyı gole çeviremedi. Sezonun başında Göztepe karşısında 90+5'te kullandığı penaltıdan yararlanamayan Talisca, Alanyaspor maçının 57'inci dakikasında yine hayal kırıklığı yaşattı.

Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! Penaltı yasağı geldi - 1. Resim

SADECE FRİKİK KULLANACAK

Sporx'te yer alan habere göre; Domenico Tedesco liderliğindeki teknik heyet, Talisca'nın penaltılardaki başarısız performansı sonrası yeni bir karar aldı. Deneyimli futbolcu, artık penaltılarda görev almayacak, sadece frikiklerde topun başına geçecek. 

Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! Penaltı yasağı geldi - 2. Resim

