İzmir’de Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

