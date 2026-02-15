Pakistan’da 2023’ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan Imran Khan’ın sağ gözünde yüzde 85 görme kaybı tespit edildiği iddia edildi. Muhalefetin hastaneye sevk talebi üzerine hükümet onay verirken, ailesi ve partisi sevkin belirli şartlarla yapılmasını istedi.

Pakistan’da Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan’ın sağlık durumuna ilişkin hazırlanan rapor, siyasi tansiyonu yükseltti. Cezaevinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan değerlendirmede, Khan’ın sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı olduğu belirtildi.

Raporun kamuoyuna yansımasının ardından muhalefet milletvekilleri, Khan’ın başkent İslamabad’daki Uluslararası Şifa Hastanesi’ne sevk edilmesi talebiyle parlamento binası önünde oturma eylemi başlattı. Muhalefet temsilcileri, görme kaybının tedavide yaşanan gecikmeden kaynaklandığını öne sürdü.

HASTANE SEVKİNE ONAY

Tartışmaların büyümesi üzerine Pakistan hükümeti, Khan’ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi. Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Chaudhry, sağlık durumu dikkate alınarak bir tıbbi heyet oluşturulacağını ve hastane sevkinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ancak Khan’ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yetkilileri, aile üyeleri ve kişisel doktorlarının onayı olmadan sevki kabul etmeyeceklerini bildirdi. Parti açıklamasında, eski başbakanın en az bir aile ferdinin gözetiminde muayene edilmesi ve kişisel hekimleri olmadan herhangi bir tedaviye başlanmaması gerektiği vurgulandı. Sağlık durumuna ilişkin bilgilerin gizlendiği iddiaları ise “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

Imran Khan, Nisan 2022’de yapılan güven oylamasıyla görevden alınmış, ardından yolsuzluk ve terör dahil çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmıştı. Eski başbakan, Ağustos 2023’ten bu yana tutuklu bulunuyor.

