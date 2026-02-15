Cezaevinden hastaneye: Imran Khan’ın sağlık durumu tartışma konusu
Pakistan’da 2023’ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan Imran Khan’ın sağ gözünde yüzde 85 görme kaybı tespit edildiği iddia edildi. Muhalefetin hastaneye sevk talebi üzerine hükümet onay verirken, ailesi ve partisi sevkin belirli şartlarla yapılmasını istedi.
Pakistan'da cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın sağ gözünde %85 görme kaybı tespit edilmesi üzerine siyasi gerilim yükseldi; hükümet hastane sevkini onaylarken, partisi aile ve kişisel doktor gözetimi talep etti.
- Eski Başbakan Imran Khan'ın sağ gözünde %85 oranında görme kaybı olduğu rapor edildi.
- Bu sağlık raporu, Pakistan'da siyasi tansiyonu artırarak muhalefetin hastaneye sevk talebine yol açtı.
- Pakistan hükümeti, Imran Khan'ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi.
- Khan'ın partisi, sevk ve tedaviyi aile üyeleri ile kişisel doktorlarının onayı ve gözetimi olmadan kabul etmeyeceklerini bildirdi.
Pakistan’da Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Imran Khan’ın sağlık durumuna ilişkin hazırlanan rapor, siyasi tansiyonu yükseltti. Cezaevinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan değerlendirmede, Khan’ın sağ gözünde yüzde 85 oranında görme kaybı olduğu belirtildi.
Raporun kamuoyuna yansımasının ardından muhalefet milletvekilleri, Khan’ın başkent İslamabad’daki Uluslararası Şifa Hastanesi’ne sevk edilmesi talebiyle parlamento binası önünde oturma eylemi başlattı. Muhalefet temsilcileri, görme kaybının tedavide yaşanan gecikmeden kaynaklandığını öne sürdü.
HASTANE SEVKİNE ONAY
Tartışmaların büyümesi üzerine Pakistan hükümeti, Khan’ın hastaneye sevk edilmesine onay verdi. Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Chaudhry, sağlık durumu dikkate alınarak bir tıbbi heyet oluşturulacağını ve hastane sevkinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ancak Khan’ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) yetkilileri, aile üyeleri ve kişisel doktorlarının onayı olmadan sevki kabul etmeyeceklerini bildirdi. Parti açıklamasında, eski başbakanın en az bir aile ferdinin gözetiminde muayene edilmesi ve kişisel hekimleri olmadan herhangi bir tedaviye başlanmaması gerektiği vurgulandı. Sağlık durumuna ilişkin bilgilerin gizlendiği iddiaları ise “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.
Imran Khan, Nisan 2022’de yapılan güven oylamasıyla görevden alınmış, ardından yolsuzluk ve terör dahil çeşitli suçlamalarla hakkında davalar açılmıştı. Eski başbakan, Ağustos 2023’ten bu yana tutuklu bulunuyor.