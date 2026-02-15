Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kolay yenilen goller için hafta boyuncu takımı savunma ağırlıklı çalıştırdı.

MURAD TAMER - Zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta hafta boyunca savunma derslerine ağırlık verildi. Rakibinin özellikle geçiş hücumlarında etkili olması sebebiyle bu konuya eğilen teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasına yönelik özel çalışmalar gerçekleştirdi. Savunma hattının mesafesinin korunması üzerinde özellikle duruluyor.

TAKIM HÂLİNDE

Yalçın, bütün oyuncularına kayarak müdahalelerden kaçınmaları yönünde de net uyarılarda bulundu. Amaç, hamle yapayım derken savunma dengesini tamamen kaybetmemek ve kart görmemek. Yalçın’ın özellikle istediği şey bireysel değil, takım hâlinde ve kontrollü pres. Ön alanda baskı yapılırken arkadaki yerleşimin bozulmaması temel prensip.

