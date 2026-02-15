G.Saray’ın Arjantinli yıldızı farkını ortaya koyuyor. Hocası Okan Buruk gibi rekorlar kıran golcü oyuncu, kulüp tarihine “en fazla gol atan yabancı” olarak geçerken sarı kırmızılılar onun gol attığı maçların sadece üçünü kaybetti. 60 maçta 55 galibiyet ve 2 beraberlik alındı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Eyüpspor’u mağlup ederken öne çıkan isim hat-trick yapan Mauro İcardi’ydi. Arjantinli oyuncu aynı hocası Okan Buruk gibi rekorlar kırıyor! Sarı kırmızılı kulüp tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcu olan İcardi, bu rekoru önceki gece 76’ya çıkarmış oldu. İcardi sessiz sedasız farklı bir başarıya da imza attı. Galatasaray’da 4. sezonunu yaşayan ve sarı kırmızılı forma altında 120 maça çıkan İcardi’nin gol attığı 60 maçta Aslan 55 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 3 yenilgi aldı.

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve kupa organizasyonları da dahil İcardi’nin golleri Galatasaray’ı zafere götürdü. Sarı kırmızılılar bu süreçte İcardi’nin skor ürettiği Bayern Münih, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında boynu bükük kaldı! 7 Kasım 2024’te sakatlık yaşadığı Tottenham maçından sonra fizik gücü olarak yükselip ideal kilosu ve fitliğe ulaşan İcardi, eski üst düzey katkısına yaklaştı. Tangocu bireysel olarak ekstra çalışırken yaklaşık 5 kilo verdi ve eski formuna doğru yol aldı.

Mauro Icardi

İMZA SEZON SONU

Golleri ile sahada yeniden Galatasaray’ı güçlü kılan Mauro İcardi ile sarı kırmızılı yönetim sezon sonu masaya oturacak. Başkan Dursun Özbek, şampiyonluk hedefi ve mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında göreve devam etmesi durumunda İcardi’ye 2 yıllık kontrat teklifinde bulunacak. Son 1 yılı opsiyonlu düşünülen sözleşmede Galatasaray’ın, İcardi’ye 5-5,5 milyon avro bandında teklif yapması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası