Emlakta sahte ilana ve fiyat oyunlarına karşı devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konut ilanlarından sonra satılık taşınmaz ilanları için de mecburi hâle geldi. Uygulamayla artık yetkisiz emlakçılar sistem dışı kalacak, tüm ilanlar tapu bilgileriyle eşleşecek.

Ticaret Bakanlığının emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek maksadıyla hayata geçirdiği “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi”, satılık taşınmaz ilanları için de mecburi hâle geldi. Kiralık konut ilanlarında 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayan sistem, ikinci safhaya geçerek 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde satılık taşınmazları da kapsayacak. Böylece ilan platformlarında yer alan satılık konut ve iş yeri ilanları, mülkiyet bilgileriyle eşleştirilerek yayımlanacak.

E-DEVLET’TEN YETKİ ŞART

Yeni dönemde taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek emlak işletmelerine yetki verecek. Yetkilendirme yapılmadan ilan yayımlanamayacak. Sistem sayesinde, yetkisiz kişilerin ilan açmasının önüne geçilecek, sahte hesaplarla fiyat manipülasyonu engellenecek ve kayıt dışı aracılık faaliyetleri büyük ölçüde sona erecek. Doğrulama sürecinden geçen ilanlarda “EİDS’den yetki doğrulaması yapıldı” ibaresi yer alacak. Mülk sahipleri verdikleri yetkiyi e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Yetki süresi asgari 3 ay olacak ve talep hâlinde uzatılabilecek.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin sektöre ciddi disiplin getireceğini belirterek şunları söyledi: Kaçak ‘ayakçı’ dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok sayıda sahte ilan olabiliyor, bu düzenleme dolandırıcılıkların önüne geçecek. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlaması hem tüketici hem sektör açısından çok olumlu sonuçlar doğuracak.



