Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

20 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan soruşturma dahilinde hatlar üzerinden irtibatlarının bulunduğu,

Örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurulduğu,

Örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5’İ HALEN GÖREVDE

Şüphelilerin 14'ünün ihraç, 5'inin halen görevde ve 1'inin sivil olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

