Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman açılacak soruları İstanbullular tarafından merak ediliyor. Kadıköy Belediyesi duyurusuna göre Winter Run 2026 İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün izniyle bugün gerçekleştirilecek. Hem güvenlik hem de organizasyon akışının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla parkur üzerinde kalan güzergah boyunca trafiğe geçici süreyle izin verilmeyecek. İşte, Winter Run 2026 için trafiğe kapalı olan yollar...

BAĞDAT CADDESİ KAPALI MI?

Winter Run İstanbul 2026 sebebiyle Bağdat Caddesi 15 Şubat 2026 Pazar günü belirli saatlerde araç trafiğine kapalı olacak.

Sahil hattını kullanmak isteyen vatandaşların alternatif rotaları tercih etmesi gerekecek.

BAĞDAT CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan duyuruya göre 15 Şubat Pazar günü saat 07.00’den 13.00’e kadar Bağdat Caddesi kapalı olacak. Winter Run 2026'nın ardından yolların kademeli olarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

WINTER RUN 2026 İÇİN TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izni ile 15 Şubat 2026 Pazar günü düzenlenecek Winter Run İstanbul 2026 kapsamında Caddebostan Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Çetin Emeç Bulvarı'nı takiple Bostancı istikametinden dönüşle Turgut Özel Bulvarı, Bağdat Caddesi, Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı sonrası Caddebostan Etkinlik Alanı'nı içeren parkur 07.00-13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

