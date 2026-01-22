Sivas'ta kar kalınlığı kırsal kesimlerde 3 metreyi bulurken trafiğe kapalı olan yollar da merak konusu oldu. Yola çıkacak olan vatandaşlar ''Sivas Kayseri yolu açık mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 22 Ocak 2026 Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi...

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son kapalı yollar listesine göre Sivas ile Kayseri arasındaki güzergahlarda olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle Sivas ve çevresinde çok sayıda yol kesiminde ulaşımda aksama yaşanırken, Sivas-Kayseri bağlantısını etkileyen bazı kesimlerde trafik kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, Sivas Kayseri yolu açık mı? İşte 22 Ocak Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi...

Sivas Kayseri yolu açık mı? 22 Ocak Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi

SİVAS KAYSERİ YOLU AÇIK MI?

Sivas Kayseri yolu ve alternatif güzergahların büyük bölümünde kar ve tipi nedeniyle kapanma veya kısıtlama kararları alındı. Sivas Kayseri güzergahında kapalı olan yollara dair tüm detaylar ise KGM tarafından duyuruldu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİM BAŞLANGIÇ (km) SON (km) KAPANMA TARİHİ GÜN SAAT GÜNCELLEME TARİHİ 1 1 SAKARYA (17. Şube) 54-02 D, I (100-10) D.Y.Ayr. (Hendek)-Kocaali Kar ve Tipi 17 41 13.01.2026 07:00:00 22.01.2026 16:17:51 2 3 AFYON (31. Şube) 03-54 D, PD (AFYONKARAHİSAR - DİNAR) (650-10) DYA - (03-26) İYA (ŞUHUT) Kar ve Tipi 5 20 5.12.2025 17:00:00 22.01.2026 16:17:51 3 3 KARAMAN (33. Şube) 70-03 D, I, PD (350-08) DYA (AYRANCI) - (MERSİN - KARAMAN) İL SN. Kar ve Tipi 33 54 5.12.2025 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 4 3 KARAMAN (33. Şube) 715-06 D (KARAMAN - KONYA) İL SN. - (KARAMAN - MERSİN) İL SN. Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 65 70 22.01.2026 14:00:00 22.01.2026 16:17:51 5 3 KARAMAN (33. Şube) 715-07 D (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - SARIKAVAK (33-60) İYA Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 4 22.01.2026 14:00:00 22.01.2026 16:17:51 6 3 BEYŞEHİR (36. Şube) 42-52 D, I, PD (695-08) DYA - (BEYŞEHİR - CEVİZLİ) (42-51) İYA Kar ve Tipi 13 29 3.12.2025 13:00:00 22.01.2026 16:17:51 7 3 ERMENEK (37. Şube) 42-65 PD (BOZKIR - HADİM) (340-02) DYA - (TAŞKENT - ALANYA) (42-41) İYA Kar ve Tipi 4 21 8.12.2025 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 8 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-60 D, I (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA Heyelan 26 27 29.01.2019 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 9 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-66 D (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) Heyelan 0 5 23.01.2022 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 10 5 SİLİFKE (51. Şube) 33-78 I, PD (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - GÜZELOLUK Kar ve Tipi 7 48 5.12.2025 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 11 5 SİLİFKE (51. Şube) 715-07 D (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - SARIKAVAK (33-60) İYA Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 5 30 22.01.2026 14:00:00 22.01.2026 16:17:51 12 5 MERSİN (52. Şube) 33-77 I, PD (MERSİN - KARAMAN) İL SN. - (GÜZELOLUK - ERDEMLİ) (33-53) İYA Kar ve Tipi 0 25 5.12.2025 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 13 5 HATAY (53. Şube) 31-78 PD OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA Yol Çalışması 0 4 17.10.2023 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 14 5 KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) 825-03 D ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 52 22.01.2026 12:30:00 22.01.2026 16:17:51 15 5 KOZAN (56. Şube) 01-05 D, PD (SAİMBEYLİ - SARIZ) (815-02) DYA - (ADANA - KAYSERİ) İL SN. Kar ve Tipi 20 30 19.01.2026 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 16 5 KOZAN (56. Şube) 01-21 PD MANSURLU (01-02) İYA - (ADANA - KAYSERİ) İL SN. (YAHYALI YOLU) Kar ve Tipi 0 14 19.01.2026 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 17 5 ELBİSTAN (58. Şube) 825-01 D (815-01) DYA - (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 3 22.01.2026 15:15:00 22.01.2026 16:17:51 18 5 ELBİSTAN (58. Şube) 825-02 D (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. - ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 31 22.01.2026 15:15:00 22.01.2026 16:17:51 19 6 PINARBAŞI (62. Şube) 38-31 D, I (PINARBAŞI - GÖKSUN) (815-01) DYA - (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. Kar ve Tipi 4 28 19.01.2026 09:00:00 22.01.2026 16:17:51 20 6 PINARBAŞI (62. Şube) 44-87 I (SİVAS - MALATYA) İL SN. - (MALATYA - SİVAS) İL SN. Kar ve Tipi 0 3 19.01.2026 11:15:00 22.01.2026 16:17:51 21 6 PINARBAŞI (62. Şube) 58-43 I (GÜRÜN - DARENDE) (300-20) DYA - (SİVAS - K.MARAŞ) İL SN. Kar ve Tipi 0 19 19.01.2026 11:15:00 22.01.2026 16:17:51 22 6 PINARBAŞI (62. Şube) 815-01 D (PINARBAŞI - GÜRÜN) (300-18 / 19) DYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 56 22.01.2026 15:40:00 22.01.2026 16:17:51 23 6 DEVELİ (66. Şube) 38-30 D, I DEVELİ (38-51) İYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. Kar ve Tipi 56 73 19.01.2026 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 24 6 DEVELİ (66. Şube) 38-60 D, I (38-51) İYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. Kar ve Tipi 70 74 19.01.2026 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 25 7 NİKSAR (76. Şube) 52-75 D, I FATSA (010-17 / 010-18) DYA - (ORDU - TOKAT) İL SN. Kar ve Tipi 52 68 22.01.2026 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 26 7 NİKSAR (76. Şube) 60-05 I (Niksar-Koyulhisar)(100-21) D.Y.Ayr.- Reşadiye-(Tokat-Ordu) İl Sınırı (Aybastı Yolu) Kar ve Tipi 0 12 22.01.2026 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 27 7 ORDU (77. Şube) 52-25 D, I (ORDU - GÖLKÖY) (855-01) DYA - ÇAMBAŞI ÇEŞME MEYDANI Kar ve Tipi 29 51 22.01.2026 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 28 7 ORDU (77. Şube) 52-56 I (52-81) İYA (KUMRU) - (KUMRU - ÇAMİÇİ) (52-81) İYA. Kar ve Tipi 18 38 22.01.2026 13:00:00 22.01.2026 16:17:51 29 7 ORDU (77. Şube) 52-81 D, I (ÜNYE - NİKSAR) (850-01) DYA - (ORDU - TOKAT) İL SN. Kar ve Tipi 33 56 22.01.2026 13:00:00 22.01.2026 16:17:51 30 8 MALATYA (81. Şube) 300-21 D (SİVAS - MALATYA) İL SN. - (ELBİSTAN - MALATYA) (300-22) DYA Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 18 57 22.01.2026 17:50:00 22.01.2026 16:17:51 31 8 MALATYA (81. Şube) 300-22 D (K.MARAŞ-MALATYA)İL SINIRI-KÜRECİK-AKÇADAĞ (44-53)İL Y.AYR. Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 4 42 22.01.2026 15:50:00 22.01.2026 16:17:51 32 8 MALATYA (81. Şube) 850-08 D (SİVAS - MALATYA) İL SN. - DARENDE (44-79) İYA (HEKİMHAN) Kar ve Tipi 1 33 22.01.2026 15:45:00 22.01.2026 16:17:51 33 8 MALATYA (81. Şube) 850-09 D Hekimhan(44-79) İl Y.Ayr.-(Keban-Malatya)(875-01) D.Y.Ayr. Kar ve Tipi 0 43 22.01.2026 15:45:00 22.01.2026 16:17:51 34 8 ARAPGİR (85. Şube) 260-18 D (SİVAS - MALATYA) İL SN. - KEMALİYE (877-05) DYA (ARAPGİR) Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 1 31 22.01.2026 16:00:00 22.01.2026 16:17:51 35 8 TUNCELİ (86. Şube) 62-55 D, I (PERTEK - ÇEMİŞGEZEK) (62-53) İYA - (62-25) İYA (OVACIK) Kar ve Tipi 18 53 9.01.2026 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 36 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-06 PD (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI Kar ve Tipi 6 14 15.11.2025 11:50:00 22.01.2026 16:17:51 37 8 ADIYAMAN (87. Şube) 02-11 PD (TARAKSU - GERGER) (02-05) İYA - (DİYARBAKIR - ADIYAMAN) İL SN. Kar ve Tipi 1 12 31.12.2025 10:30:00 22.01.2026 16:17:51 38 9 DİYARBAKIR (92. Şube) 21-04 D, I, PD (DİYARBAKIR-BİNGÖL) (950-08) DYA - (DİYARBAKIR-MUŞ) İL SN.(MUŞ YOLU) Kar ve Tipi 51 76 9.01.2026 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 39 9 ŞIRNAK (98. Şube) 73-25 D, I, PD ŞIRNAK (400-32 / 33) DYA - (ŞIRNAK - HAKKARİ) İL SN. (9 - 11) BÖLGE SN. Kar ve Tipi 10 26 29.12.2025 00:00:00 22.01.2026 16:17:51 40 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-06 D (GÜMÜŞHANE-TRABZON) İL SINIRI -SANTA HARABELERI Kar ve Tipi 0 11 10.12.2025 11:00:00 22.01.2026 16:17:51 41 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-27 PD (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA Kar ve Tipi 0 7 10.12.2025 11:00:00 22.01.2026 16:17:51 42 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-31 D, PD (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)(050-01)D.Y.AYR. - (KÖSE-BAYBURT)(052-01) D.Y.AYR. Kar ve Tipi 0 19 10.12.2025 11:00:00 22.01.2026 16:17:51 43 10 GÜMÜŞHANE (101. Şube) 29-34 PD (KÖSE - BAYBURT) (052-01) DYA - (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) İL SN. Kar ve Tipi 0 5 10.12.2025 11:00:00 22.01.2026 16:17:51 44 10 ARTVİN (102. Şube) 08-05 D, I, PD (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. Kar ve Tipi 34 43 7.12.2025 14:30:00 22.01.2026 16:17:51 45 10 RİZE (103. Şube) 53-35 I (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) Kar ve Tipi 0 18 9.12.2025 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 46 10 GİRESUN (104. Şube) 28-03 D, I, PD HURMAKIRAN MEVKİİ YAĞLIDERE KÖPRÜSÜ - ALUCRA) (040-01) DYA Kar ve Tipi 77 97 10.12.2025 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 47 10 GİRESUN (104. Şube) 28-08 I, PD (TİREBOLU - GÖRELE) (010-20) DYA - (TİREBOLU - TORUL) (877-01) DYA Kar ve Tipi 28 37 10.12.2025 10:00:00 22.01.2026 16:17:51 48 10 TRABZON (105. Şube) 61-25 D, I, PD (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı Kar ve Tipi 25 61 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 49 10 TRABZON (105. Şube) 61-28 D, I, PD MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. Kar ve Tipi 39 48 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 50 10 TRABZON (105. Şube) 61-33 I (ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT Kar ve Tipi 22 34 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 51 10 TRABZON (105. Şube) 61-53 D, PD (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA Kar ve Tipi 18 25 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 52 10 TRABZON (105. Şube) 61-55 I (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. Çığ Tehlikesi 24 29 7.01.2026 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 53 10 TRABZON (105. Şube) 61-65 I, PD (61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI Kar ve Tipi 18 23 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 54 10 TRABZON (105. Şube) 61-74 I, PD (Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. Kar ve Tipi 8 18 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 55 10 TRABZON (105. Şube) 61-80 D, I, PD (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. Kar ve Tipi 3 24 10.12.2025 08:00:00 22.01.2026 16:17:51 56 10 BAYBURT (106. Şube) 29-26 I (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) Kar ve Tipi 0 8 9.12.2025 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 57 10 BAYBURT (106. Şube) 69-75 D, I (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. Kar ve Tipi 19 31 9.12.2025 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 58 10 BAYBURT (106. Şube) 915-01 D, I, PD (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN Kar ve Tipi 49 69 9.12.2025 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 59 10 BAYBURT (106. Şube) 915-02 D, I (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) Kar ve Tipi 1 9 9.12.2025 15:00:00 22.01.2026 16:17:51 60 11 VAN (111. Şube) 65-51 D, PD (Van-Siirt) İl Sınırı-Bahçesaray-Çatak (65-50) İl Y.Ayr. Kar ve Tipi 11 40 27.12.2025 08:55:00 22.01.2026 16:17:51 61 11 MUŞ (113. Şube) 49-02 D (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA Baraj Çalışması 5 28 3.03.2010 00:00:00 22.01.2026 16:17:51 62 11 MUŞ (113. Şube) 49-75 D (MUŞ - SOLHAN) (955-09) DYA - (MUŞ - DİYARBAKIR) İL SN. Kar ve Tipi 23 36 9.01.2026 08:50:00 22.01.2026 16:17:51 63 11 YÜKSEKOVA (117. Şube) 30-25 D, PD YÜKSEKOVA (400-36) DYA - DAĞLICA Kar ve Tipi 18 51 18.01.2026 20:00:00 22.01.2026 16:17:51 64 12 ERZURUM (122. Şube) 25-26 D, I ERZURUM (260-21) DYA - (KÖPRÜKÖY - HINIS) (955-06 / 955-07) D.Y.AYR. Kar ve Tipi 10 55 9.01.2026 07:00:00 22.01.2026 16:17:51 65 12 OLTU (124. Şube) 25-10 D, I (OLTU - GÖLE) (060-03) DYA - (ERZURUM - KARS) İL SN. Kar ve Tipi 34 47 10.01.2026 21:00:00 22.01.2026 16:17:51 66 12 OLTU (124. Şube) 36-54 I (SARIKAMIŞ-KARAURGAN)(36-53)İYA-(KARS-ERZURUM)İL SN.(GAZİLER YOLU) Kar ve Tipi 0 11 10.01.2026 21:00:00 22.01.2026 16:17:51 67 13 ALANYA (133. Şube) 07-33 D (ALANYA - GAZİPAŞA) (400-12) DYA - (ANTALYA - KONYA) İL SN. Heyelan 51 54 31.12.2025 14:30:00 22.01.2026 16:17:51 68 15 İNEBOLU (152. Şube) 37-05 I (İNEBOLU - ABANA) (010-11) DYA - DEVREKANİ (37-01) İYA Kar ve Tipi 0 55 17.01.2026 07:30:00 22.01.2026 16:17:51 69 15 SAFRANBOLU (153. Şube) 37-50 D ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) Baraj Çalışması 4 9 20.12.2022 09:00:00 22.01.2026 16:17:51 70 15 CİDE (154. Şube) 010-09 D (BARTIN - KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) Heyelan 13 15 8.01.2026 09:20:00 22.01.2026 16:17:51 71 16 SİVAS (161. Şube) 260-13 D ORTAKÖY (58-55) İYA - (SİVAS - KANGAL) (850-05) DYA Kar ve Tipi 0 61 22.01.2026 13:20:00 22.01.2026 16:17:51 72 16 SİVAS (161. Şube) 58-14 I, PD (SİVAS - HAFİK) (200-21) DYA. - DOĞANŞAR Kar ve Tipi 0 53 22.01.2026 13:30:00 22.01.2026 16:17:51 73 16 SİVAS (161. Şube) 58-37 D, I (ULAŞ - GÜRÜN) (850-05) DYA - BEYPINARI (58-09) İYA Kar ve Tipi 0 43 22.01.2026 13:29:00 22.01.2026 16:17:51 74 16 SİVAS (161. Şube) 58-75 I SİVAS - KURTLAPA Kar ve Tipi 0 47 22.01.2026 13:00:00 22.01.2026 16:17:51 75 16 SİVAS (161. Şube) 58-79 I (SİVAS - YILDIZELİ) (200-20) DYA - ÇIRÇIR Kar ve Tipi 0 35 22.01.2026 20:00:00 22.01.2026 16:17:51 76 16 SİVAS (161. Şube) 58-83 D (YILDIZELİ - SİVAS) (200-20) D.Y.AYR. - YILDIZDAĞI Kar ve Tipi 0 57 22.01.2026 13:30:00 22.01.2026 16:17:51 77 16 SİVAS (161. Şube) 850-03 D ALMUS (60-06) İYA (ALMUS KAVŞAĞI) - (TOKAT - SİVAS) İL SN. Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 44 59 22.01.2026 14:25:00 22.01.2026 16:17:51 78 16 SİVAS (161. Şube) 850-04 D (TOKAT - SİVAS) İL SN. - (YOZGAT - SİVAS) (200-19 / 20) DYA Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) 0 13 22.01.2026 14:25:00 22.01.2026 16:17:51 79 16 ERZİNCAN (164. Şube) 62-07 I (ERZİNCAN - ERZURUM) (100-25 / 26) DYA - (TUNCELİ - BİNGÖL) İL SN. Kar ve Tipi 0 37 12.01.2026 15:15:00 22.01.2026 16:17:51 80 16 KANGAL (165. Şube) 58-52 D ŞARKIŞLA (851-02) DYA - (ULAŞ - GÜRÜN) (850-05) DYA Kar ve Tipi 0 69 22.01.2026 13:20:00 22.01.2026 16:17:51 81 16 KANGAL (165. Şube) 58-59 I ALTINYAYLA (58-52) İYA - (ULAŞ - GÜRÜN) (850-06) DYA Kar ve Tipi 0 42 22.01.2026 13:00:00 22.01.2026 16:17:51 82 16 İLİÇ (166. Şube) 24-61 I (SİVAS - ERZİNCAN) İL SN. - KEMALİYE (877-04) DYA Diğer 0 22 16.01.2026 18:20:00 22.01.2026 16:17:51 83 18 KARS (181. Şube) 36-57 D, PD ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA Kar ve Tipi 7 15 27.12.2025 14:30:00 22.01.2026 16:17:51 84 18 ARDAHAN (183. Şube) 75-51 I, PD (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) Kar ve Tipi 17 30 7.12.2025 02:30:00 22.01.2026 16:17:51

