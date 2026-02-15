Anadolu Ajansı
Burçay Şimşek hayatını kaybetti! Akın Gürlek başsağlığı diledi
Akın Gürlek, Kırklareli Adliyesi’nde görev yapan ve rahatsızlanarak hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Gürlek, genç yaşta vefat eden hakim için ailesine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırklareli'nde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek için taziye mesajı yayımladı.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kırklareli Adliyesi'nde görev yapan ve genç yaşta aramızdan ayrılan hakimimiz Burçay Şimşek'in vefatı, bizleri derinden üzmüştür. Meslek hayatının başında, görevini sorumluluk bilinciyle sürdüren kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
