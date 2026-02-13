Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Meclis’teki protestolardan suçla mücadele stratejisine kadar kritik mesajlar verdi. Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk talimatının ise 'Çalış Akın' olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e yaptığı özel açıklamalarda hem Meclis’te yaşanan protestolara değindi hem de yeni dönemdeki çalışma önceliklerini sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıklayan Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara para ile mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğanın ilk talimatını açıkladı

"MESELE BEN DEĞİLİM TÜRKİYE"

Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, sergilenen tutumun Meclis’in saygınlığına uygun olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"CHP bana tepki gösterdiğini söylüyor ama mesele Akın Gürlek meselesi değil, Türkiye meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal yetkisini kullandı, biz de o çerçevede yeminimizi ettik. Orada şahsım olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanı olarak bulunuyordum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İLK TALİMATI

Göreve başladığı ilk andan itibaren yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirten Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik ilk mesajının "Çalış Akın" olduğunu aktardı. Gürlek, bu şuurla adaletin hızlı tecellisi için çalışacaklarını ifade etti.

YASA DIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCUYLA TAVİZSİZ MÜCADELE

Yeni dönemde yargı ve güvenlik süreçlerinin odak noktasını açıklayan Adalet Bakanı, suçla mücadelede vites artırılacağını duyurdu.

Gürlek, özellikle şu üç başlığın altını çizdi:

Adaletin hızlı tecellisi için çalışacağız. Suçla mücadelemizi aynen devam ettireceğiz. Özellikle uyuşturucu konusunda hiçbir tavizimiz söz konusu olamaz. Uyuşturucu, yasa dışı bahis kara parayla mücadele süreçleri hızlanarak sürecek.

