Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi

İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İlk kez Dünya Kupası&#039;na katılacaklar! Özbekistan&#039;da Fabio Cannavaro dönemi
Özbekistan, Fabio Cannavaro, Dünya Kupası, A Milli, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Özbekistan Futbol Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, Fabio Cannavaro oldu.

Özbekistan Futbol Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Orta Asya ekibi, teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun getirildiğini duyurdu.

ÖZBEKİSTAN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA 

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özbekistan Futbol Federasyonu, üç kez FIFA Dünya Kupası'na katılan, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve modern çağın en iyi defans oyuncularından biri olan ünlü uzman Fabio Cannavaro ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası hazırlıklarında milli takımımıza liderlik edecek" ifadelerine yer verildi.

İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi - 1. Resim

Cannavaro'nun yardımcılıklarını Eugenio Albarella, Francesco Troise ve Antonio Chimenti yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ortaklık vaadiyle yaklaşmıştı... Koreli fenomenin ölümü hayranının elinden olduMotorine zam mı geldi? 6 Ekim akaryakıt fiyatları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var - SporKritik derbi sonrası gündem MourinhoFIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı - SporFIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!Arda Turan'ın kâbusu! "Antrenörlük kariyerimdeki en kötü günüm" - SporArda'nın kâbusu! "Kariyerimdeki en kötü günüm"'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunur | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunurGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsü: O maçlarda forma giyemeyecek - SporGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsüGalatasaray derbisinde tarihi fırsatı tepen Beşiktaş'ta sorun tespit edildi: Milli arada çözüm aranacak - SporBeşiktaş tarihi fırsatı neden kaçırdı?
Sonraki Haber Yükleniyor...